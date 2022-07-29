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«Ротерхэм» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

сегодня, 17:42
Ротерхэм

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. Ставки на победу «Ротерхэма» и «Суонси» в линии Лига Ставок идут с одинаковыми коэффициентами 2.55. При этом вероятность ничьи оценивается аналитиками по котировке 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.763.572.59
Мелбет 2.67 3.50 2.64
BetBoom 2.63 3.30 2.66

С возможной результативностью поединка эксперты тоже не определяются. Пари на ТБ(2,5) и ТМ(2,5) гола доступны по одинаковым ценам – 1.87.

Форма команд

«Ротерхэм» успешно выступил в Первой лиге Англии прошлого созыва, заработав переход в Чемпионшип. По ходу чемпионата клуб заработал 90 очков, установив такие результаты: 27 побед, девять ничьих и 10 поражений.

Выделим, что атака «Ротерхэма» за сезон организовала 70 мячей, а защита пропустила 33 гола от соперников, что стало лучшим показателем лиги.

«Суонси» не вел борьбу за повышение в классе в прошлом чемпионате. Регулярный сезон валлийский клуб закончил на 15-м месте рейтинга, ограничив себя от борьбы за выживание.

В общей сложности «Суонси» заработал 61 балл. Их обеспечили 16 победных и 13 ничейных поединков, а еще в 17-и случаях «лебеди» уступали соперникам.

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 5 прошлых встречах на поле «Ротерхэма»
  • «Суонси» побеждал в 5 предыдущих встречах с соперником
  • Команды обменялись голами в 3 из последних 4 очных встреч

Прогноз

«Ротерхэм» и «Суонси» сыграют первый матч сезона, в котором команды должны продемонстрировать результативную игру в атаке. Рекомендуем сыграть ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.46 1.95 1.93 1.54 2.61
Мелбет 1.94 1.96
BetBoom 2.70 1.46 1.86 1.94 1.50 2.60
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