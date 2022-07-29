«Ротерхэм» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.07.2022)

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сегодня, 17:42

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. Ставки на победу «Ротерхэма» и «Суонси» в линии Лига Ставок идут с одинаковыми коэффициентами 2.55. При этом вероятность ничьи оценивается аналитиками по котировке 3.40.

С возможной результативностью поединка эксперты тоже не определяются. Пари на ТБ (2,5) и ТМ(2,5) гола доступны по одинаковым ценам – 1.87.

Форма команд

«Ротерхэм» успешно выступил в Первой лиге Англии прошлого созыва, заработав переход в Чемпионшип. По ходу чемпионата клуб заработал 90 очков, установив такие результаты: 27 побед, девять ничьих и 10 поражений.

Выделим, что атака «Ротерхэма» за сезон организовала 70 мячей, а защита пропустила 33 гола от соперников, что стало лучшим показателем лиги.

«Суонси» не вел борьбу за повышение в классе в прошлом чемпионате. Регулярный сезон валлийский клуб закончил на 15-м месте рейтинга, ограничив себя от борьбы за выживание.

В общей сложности «Суонси» заработал 61 балл. Их обеспечили 16 победных и 13 ничейных поединков, а еще в 17-и случаях «лебеди» уступали соперникам.

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 5 прошлых встречах на поле «Ротерхэма»

(2,5) гола в 5 прошлых встречах на поле «Ротерхэма» «Суонси» побеждал в 5 предыдущих встречах с соперником

Команды обменялись голами в 3 из последних 4 очных встреч

Прогноз