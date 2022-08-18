«Шеффилд Юнайтед» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2022)

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сегодня, 16:21

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Лига Ставок выставила такую линию на эту игру: победа «Шеффилд Юнайтед» идет по коэффициенту 1.79, что делает хозяев фаворитом поединка. Сыграть ничью можно по котировке 3.60, а победа «Блэкберна» идет по цене 4.50.

Если рассматривать ставки на голы, то здесь преимущество на стороне низового исхода. Так вариант ТМ(2,5) можно взять по коэффициенту1.75, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» начал выступления в чемпионате с гостевого поражения на поле «Уотфорда» с минимальным счетом (0:1). Но затем «клинки» выдали успешную серию, заработав семь очков, которые позволяют им базироваться на текущем четвертом месте.

Победными для «Шеффилд Юнайтед» оказались домашние матчи против «Сандерленда» (2:1) и «Миллуолла» (2:0), а во встрече с «Мидлсбро» была зафиксирована результативная ничья (2:2).

«Блэкберн» является единоличным лидером турнирной таблицы. Команда начала выступления в лиге с трех побед кряду, последовательно обыграв КПР (1:0), «Суонси» (3:0) и «Вест Бромвич» (2:1). При этом в предыдущем туре футболисты «Блэкберна» допустили первое поражение в сезоне, крупно проиграв в гостях «Редингу» (0:3).

Информация для ставок

«Блэкберн» сыграл на ТБ (2,5) гола в 6 последних гостевых матчах лиги

(2,5) гола в 6 последних гостевых матчах лиги «Шеффилд Юнайтед» выиграл 5 из прошлых 6 матчей против «Блэкберна»

Соперники обменялись голами в 2 из последних 3 очных матчей

Прогноз

«Шеффилд Юнайтед» и «Блэкберн» результативно провели первые матчи, забив по шесть голов за четыре тура. При этом обе команды пропустили по четыре мяча. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.