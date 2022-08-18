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«Шеффилд Юнайтед» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2022)

сегодня, 16:21
Блэкберн

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Лига Ставок выставила такую линию на эту игру: победа «Шеффилд Юнайтед» идет по коэффициенту 1.79, что делает хозяев фаворитом поединка. Сыграть ничью можно по котировке 3.60, а победа «Блэкберна» идет по цене 4.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.783.685.13
Лига Ставок 1.80 3.50 4.50
Мелбет 1.81 3.68 4.48
1XBET 1.81 3.68 4.48

Если рассматривать ставки на голы, то здесь преимущество на стороне низового исхода. Так вариант ТМ(2,5) можно взять по коэффициенту1.75, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» начал выступления в чемпионате с гостевого поражения на поле «Уотфорда» с минимальным счетом (0:1). Но затем «клинки» выдали успешную серию, заработав семь очков, которые позволяют им базироваться на текущем четвертом месте.

Победными для «Шеффилд Юнайтед» оказались домашние матчи против «Сандерленда» (2:1) и «Миллуолла» (2:0), а во встрече с «Мидлсбро» была зафиксирована результативная ничья (2:2).

«Блэкберн» является единоличным лидером турнирной таблицы. Команда начала выступления в лиге с трех побед кряду, последовательно обыграв КПР (1:0), «Суонси» (3:0) и «Вест Бромвич» (2:1). При этом в предыдущем туре футболисты «Блэкберна» допустили первое поражение в сезоне, крупно проиграв в гостях «Редингу» (0:3).

Информация для ставок

  • «Блэкберн» сыграл на ТБ(2,5) гола в 6 последних гостевых матчах лиги
  • «Шеффилд Юнайтед» выиграл 5 из прошлых 6 матчей против «Блэкберна»
  • Соперники обменялись голами в 2 из последних 3 очных матчей

Прогноз

«Шеффилд Юнайтед» и «Блэкберн» результативно провели первые матчи, забив по шесть голов за четыре тура. При этом обе команды пропустили по четыре мяча. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.57 1.81 2.09
Лига Ставок 2.41 1.53 1.74 2.02 1.39 2.85
Мелбет 1.79 2.09
1XBET 1.79 2.09
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:28
Гости выиграют этот матч
Гость
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