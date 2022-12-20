«Чарльтон» — «Брайтон». Прогноз на матч Кубка Англии (21.12.2022)

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вчера, 13:01

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Брайтон» уверенно пройдет в четвертьфинал Кубка Англии. Ставки на победу гостей букмекеры принимают по коэффициенту 1.36. Победа «Чарльтона» идет по котировке 8.90, а за ничью выставлена цена 5.40.

Эксперты компании Лига Ставок также считают, что «Чарльтон» и «Брайтон» проведут результативный поединок. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.57. Пари на ТМ(2,5) принимаются по котировке 2.20.

Форма команд

«Чарльтон» выступают в Первой лиге Англии, где команда показывает неутешительные результаты. По итогам 21 сыгранного тура клуб заработал 24 очка. С таким показателем «Чарльтон» занимает в рейтинге 18-е место.

При этом футболисты «Чарльтона» не набирали очки в трех предыдущих турах чемпионата, в которых команда проиграла «Порт Вейлу» (0:1), «Челтенхэму» (0:1) и «Бристоль Роверс» (1:2).

«Брайтон» проводит неплохой сезон в АПЛ , претендуя на еврокубки. На данный момент «чайки» находятся на седьмом месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей пятерки на пять баллов. Перед паузой футболисты «Брайтона» зафиксировали пятое поражение в лиге, проиграв на домашней арене «Астон Вилле» (1:2). Прежде клуб добился побед в противостояниях с «Вулверхэмптоном» (3:2) и «Челси» (4:1).

Информация для ставок

«Чарльтон» не выигрывал в 8 последних матчах всех турниров

«Брайтон» выиграл в 2 из прошлых 3 гостевых матчей

«Брайтон» побеждал в 3 предыдущих матчах против «Чарльтона»

Прогноз

В этом матче мы отдадим преимущество футболистам «Брайтона», которые заметно превосходят в классе «Чарльтон». Предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу гостей по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.