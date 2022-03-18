«Ноттингем Форест» – «Ливерпуль». Прогноз на матч кубка Англии (20.03.2022)

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вчера, 23:46

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Фонбет является «Ливерпуль». Коэффициент его на победу в гостях с форой (-1.5) составляет 1.75. На неожиданную победу «Ноттингема Форест» дают коэффициент 11, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 5.95.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.52. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.5. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Ноттингем Форест» одержал убедительные победы в последних турах Чемпионшипа над КПР и «Редингом» со счетом (3:1) и (4:0) соответственно. Команда также в рамках кубка страны на своем поле переиграла «Хаддерсфилд» (2:1) и вполне в хорошем настроении готовится к игре с грандом европейского футбола.

«Ливерупль» после успехов в плей-офф Лиги чемпионов, где был пройден «Интер» сумел также и в АПЛ максимально близко приблизиться к «Манчестер Сити» и крайне обострить борьбу за золотые медали. В последних турах подопечные Юргена Клоппа сохранили ворота в неприкосновенности и победили «Арсенал» и «Брайтон» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ноттингема Форест» составляет девять поединков (шесть побед и три ничьих)

«Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних матчей

Минувшие очные встречи состоялись еще в прошлом веке и последние четыре из них завершились результатом «обе забьют»

Четыре последних игры с участием «Ливерпуля» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече, безусловно, преимуществом будут владеть гости. Ливерпульская команда более мастеровита и квалифицирована, и несмотря на ротацию и не самый боевой состав должна спокойно проходить в полуфинал. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.