«Донкастер Роверс» — «Уолсолл». Прогноз на матч Первой лиги Англии (02.12.2022)

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вчера, 15:21

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче нет. Поставить на победу «Донкастер Роверс» можно по коэффициенту 2.45. Шансы «Уолсолла» набрать три очка оцениваются немного ниже 3.00. Ничья в противостоянии играется п котировке 3.30.

Рассмотрев линию букмекерской конторы Лига Ставок на голы, делаем вывод, что игра получится низовой. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

За 19 туров Первой лиги Англии «Донкастер Роверс» заработал 28 очков (восемь побед, четыре ничьи, семь поражений), закрепившись в рейтинге на десятом месте. Домашние матчи чемпионата этот коллектив провел так: победы – 5, ничьи – 1, поражения 10. Забила команда на своем поле 17 голов, пропустив восемь мячей. Выделим, что в предыдущем туре чемпионата футболисты «Донкастер Роверс» капитулировали в гостевом матче с «Колчестером» (0:3).

«Уолсолл» подает сигналы с 11-й строчки чемпионата. Восемь побед и четыре ничьи принесли этому клубу 27 баллов. Еще в шести играх команда фиксировала поражения, установив такие показатели забитых и пропущенных голов – 23:17. Отметим, что серия без поражений «Уолсолла» длится пять туров. В последней игре команда одолела дома «Карлайл» (2:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных матчей

(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных матчей Ставка ТБ (2,5) прошла в двух последних матчах «Донкастер Роверс»

(2,5) прошла в двух последних матчах «Донкастер Роверс» Ставка ТБ (2,5) сыграла в 5 из 6 очных встреч команд на поле «Донкастер Роверс»

Прогноз