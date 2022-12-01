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«Донкастер Роверс» — «Уолсолл». Прогноз на матч Первой лиги Англии (02.12.2022)

вчера, 15:21
Донкастер Роверс

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче нет. Поставить на победу «Донкастер Роверс» можно по коэффициенту 2.45. Шансы «Уолсолла» набрать три очка оцениваются немного ниже 3.00. Ничья в противостоянии играется п котировке 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.453.223.18

Рассмотрев линию букмекерской конторы Лига Ставок на голы, делаем вывод, что игра получится низовой. Ставки на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

За 19 туров Первой лиги Англии «Донкастер Роверс» заработал 28 очков (восемь побед, четыре ничьи, семь поражений), закрепившись в рейтинге на десятом месте. Домашние матчи чемпионата этот коллектив провел так: победы – 5, ничьи – 1, поражения 10. Забила команда на своем поле 17 голов, пропустив восемь мячей. Выделим, что в предыдущем туре чемпионата футболисты «Донкастер Роверс» капитулировали в гостевом матче с «Колчестером» (0:3).

«Уолсолл» подает сигналы с 11-й строчки чемпионата. Восемь побед и четыре ничьи принесли этому клубу 27 баллов. Еще в шести играх команда фиксировала поражения, установив такие показатели забитых и пропущенных голов – 23:17. Отметим, что серия без поражений «Уолсолла» длится пять туров. В последней игре команда одолела дома «Карлайл» (2:1).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных матчей
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в двух последних матчах «Донкастер Роверс»
  • Ставка ТБ(2,5) сыграла в 5 из 6 очных встреч команд на поле «Донкастер Роверс»

Прогноз

Проанализировав статистику и последние результаты команд, предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 2.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.74 1.64 2.34
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:01
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:44
Хозяева не проиграют эту игру!
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