«Астон Вилла» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

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26 декабря 2021, 16:36

26 декабря 2021 года состоится поединок «Астон Вилла — Челси». Матч пройдет в рамках 19-го тура АПЛ на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Челси». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.65, а победа хозяев идёт по коэффициенту 5.50.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Астон Вилла» идет на 10-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 очка. У команды семь побед, одна ничья и девять поражений. Коллектив из Бирмингема забил 23 гола и пропустил 25 мячей. В последних играх «Астон Вилла» обыграла «Норвич Сити», а также уступила «Ливерпулю» и выиграла у «Лестера».

«Челси» под руководством Томаса Тухеля занимает третью строчку в турнирной таблице, в активе команды 38 баллов. У «Челси» 11 побед, пять ничьих и два поражения. Клуб из Лондона забил 39 мячей и пропустил 12 голов. В последних матчах «синие» чаще теряю точки, чем набирают их — ничья против «Вулверхэмптона», ничейный исход в игре с «Эвертоном» и победа над «Лидсом».

Информация для ставок

«Челси» не проигрывает пять игр кряду

«Астон Вилла» проиграла два матча из последних пяти

У «Челси» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на ничейный исход или победу «Астон Виллы» по коэффициенту 2.20. В нынешнем сезоне «Астон Вилла» показывает хороший футбол, а «Челси» сейчас явно не в форме. В клубе много случаев заражения коронавирусом и травмированных футболистов, поэтому «синие» могут играть не в полную силу.