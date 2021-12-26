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«Астон Вилла» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

26 декабря 2021, 16:36

26 декабря 2021 года состоится поединок «Астон Вилла — Челси». Матч пройдет в рамках 19-го тура АПЛ на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.393.691.72
Фонбет 5.20 3.50 1.75
Мелбет 5.40 3.91 1.70
1XBET 5.35 3.82 1.76
BetBoom 5.42 3.82 1.70

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Челси». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.65, а победа хозяев идёт по коэффициенту 5.50.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Астон Вилла» идет на 10-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 22 очка. У команды семь побед, одна ничья и девять поражений. Коллектив из Бирмингема забил 23 гола и пропустил 25 мячей. В последних играх «Астон Вилла» обыграла «Норвич Сити», а также уступила «Ливерпулю» и выиграла у «Лестера».

«Челси» под руководством Томаса Тухеля занимает третью строчку в турнирной таблице, в активе команды 38 баллов. У «Челси» 11 побед, пять ничьих и два поражения. Клуб из Лондона забил 39 мячей и пропустил 12 голов. В последних матчах «синие» чаще теряю точки, чем набирают их — ничья против «Вулверхэмптона», ничейный исход в игре с «Эвертоном» и победа над «Лидсом».

Информация для ставок

  • «Челси» не проигрывает пять игр кряду
  • «Астон Вилла» проиграла два матча из последних пяти
  • У «Челси» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на ничейный исход или победу «Астон Виллы» по коэффициенту 2.20. В нынешнем сезоне «Астон Вилла» показывает хороший футбол, а «Челси» сейчас явно не в форме. В клубе много случаев заражения коронавирусом и травмированных футболистов, поэтому «синие» могут играть не в полную силу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.80 2.13
1XBET 4.89 1.19
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Gahi
Gahi
26 декабря 2021 в 18:13
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
26 декабря 2021 в 17:52
Челси не проиграет
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