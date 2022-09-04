«Брайтон» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (04.09.2022)

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сегодня, 14:23

Ставки букмекеров

«Брайтон» идет фаворитом в предстоящем поединке. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.88, ничья в игре котируется по 3.60, а победа «Лестера» по 4.40 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидают голевой феерии в грядущей встрече. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.83, а ТБ (2.5) по 2.05 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Брайтон» в нынешнем сезоне выглядит очень симпатично. Скромный клуб по состоянию на сегодня располагается на четвертой строчке в таблице, имея в активе 10 очков. Команда трижды сумела обыграть соперников, а по разу сыграла вничью и уступила. После беспроигрышной серии из четырех матчей, в крайнем туре допущен досадный проигрыш от «Фулхэм» (2:1)

«Лестер» на старте турнира совсем не похож на себя. К шестому туру команда подходит на последнем месте, сумев набрать всего одно, расписав «мировую» в первом туре с «Брентфордом» (2:2). Дела «лис» плохи, футболистам и тренерскому штабу нужно срочно приходит в себя и искать новые способы как добыть очки и улучшить текущее положение.

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Брайтон» забил более 1.5 голов

В 11 из 15 последних матчах «Лестера» забили обе команды

«Лестер» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Лестер» забьет гол с коэффициентом 1.55 в БК Лига Ставок.