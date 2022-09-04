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«Брайтон» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (04.09.2022)

сегодня, 14:23
Брайтон - Лестер

Ставки букмекеров

«Брайтон» идет фаворитом в предстоящем поединке. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.88, ничья в игре котируется по 3.60, а победа «Лестера» по 4.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.893.604.61
Лига Ставок 1.90 3.50 4.00

Эксперты не ожидают голевой феерии в грядущей встрече. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.83, а ТБ (2.5) по 2.05 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Брайтон» в нынешнем сезоне выглядит очень симпатично. Скромный клуб по состоянию на сегодня располагается на четвертой строчке в таблице, имея в активе 10 очков. Команда трижды сумела обыграть соперников, а по разу сыграла вничью и уступила. После беспроигрышной серии из четырех матчей, в крайнем туре допущен досадный проигрыш от «Фулхэм» (2:1)

«Лестер» на старте турнира совсем не похож на себя. К шестому туру команда подходит на последнем месте, сумев набрать всего одно, расписав «мировую» в первом туре с «Брентфордом» (2:2). Дела «лис» плохи, футболистам и тренерскому штабу нужно срочно приходит в себя и искать новые способы как добыть очки и улучшить текущее положение.

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Брайтон» забил более 1.5 голов
  • В 11 из 15 последних матчах «Лестера» забили обе команды
  • «Лестер» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Лестер» забьет гол с коэффициентом 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.52 1.87 2.05 1.47 2.85
Лига Ставок 2.65 1.45 1.83 1.91 1.46 2.60
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:39
Лестер пока никакущий
Гость
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