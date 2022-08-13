«Брайтон» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (13.08.2022)

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сегодня, 07:44

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этого противостояния эксперты видят «Брайтон». Поставить на успех домашней команды в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.40. Второй по вероятности исход это победа «Ньюкасла» по котировке 3.00, а за ничью выставлена цена 3.30.

При этом аналитики считают, что «Брайтон» и «Ньюкасл» не смогу порадовать болельщиков результативным футболом. Сыграть ставку на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.72, ТБ (2,5) идет по цене 2.10.

Форма команд

«Брайтон» провел предыдущий сезон АПЛ на привычном для себя уровне. Клуб не вел борьбу за выживание, систематически набирая очки. В итоге «чайки» пришли к финишу на девятой позиции рейтинга без особых претензий на еврокубки.

В стартовом туре премьер-лиги «Брайтон» отправился на стадион «Олд Траффорд», где коллектив Грэма Поттера считался очевидным фаворитом в противостоянии с «Манчестер Юнайтед». Но два забитых гола до перерыва позволили команде удачно начать чемпионат (2:1).

«Ньюкасл», получив нового владельца, принялся активно тратиться на трансферы. В минувшей кампании АПЛ «сороки» плохо провели первый круг, но в итоге неприятностей удалось избежать – к финишу команда пришла на 11-м месте.

Новую кампанию лиги «Ньюкасл» открывал для себя домашним матчем против дебютанта «Ноттингем Форест», который был уверенно обыгран со счетом 2:0.

Информация для ставок

Соперники обменивались голами в двух прошлых очных встречах

«Ньюкасл» набрал четыре очка в двух матчах с «Брайтоном» в прошлом сезоне – 2:1 и 1:1

«Брайтон» забивал и пропускал голы в 3 предыдущих поединках чемпионата

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