«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (13.08.2022)

Ставки букмекеров
«Манчестер Юнайтед» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.03, ничья в игре продается за 3.60, а победа «Брентфорд» за 3.75 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 19:30
Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.84, а ТМ (2.5) за 2.04.
Форма команд
«Брентфорд» ко второму туру подходит с одним очков в активе. В прошедшей игре клуб на выезде расписал мировую с «Лестер» (2:2).«Манчестер Юнайтед» находится в небольшом шоке после первого проигранного матча. Команда в домашних стенах уступила «Брайтон» (2:1).
Информация для ставок
- 12 из 15 последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились с более 1.5 голами
- В 12 из 15 последних матчах «Брентфорд» забил менее 2.5 голов
- «Манчестер Юнайтед» не проиграл в трех очных встречах
Прогноз
Учитывая амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.