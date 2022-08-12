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«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (13.08.2022)

вчера, 22:42
Бретфорд - Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.03, ничья в игре продается за 3.60, а победа «Брентфорд» за 3.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.893.632.04
Лига Ставок 3.65 3.60 2.04
Мелбет 3.88 3.58 2.08
1XBET 3.88 3.58 2.08

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.84, а ТМ (2.5) за 2.04.

Форма команд

«Брентфорд» ко второму туру подходит с одним очков в активе. В прошедшей игре клуб на выезде расписал мировую с «Лестер» (2:2).«Манчестер Юнайтед» находится в небольшом шоке после первого проигранного матча. Команда в домашних стенах уступила «Брайтон» (2:1).

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились с более 1.5 голами
  • В 12 из 15 последних матчах «Брентфорд» забил менее 2.5 голов
  • «Манчестер Юнайтед» не проиграл в трех очных встречах

Прогноз

Учитывая амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.40 2.06 1.85 1.62 2.43
Лига Ставок 2.01 1.77 1.60 2.30
Мелбет 2.10 1.86
1XBET 2.10 1.86
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