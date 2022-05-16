«Челси» — «Лестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (19.05.2022)

1652694751

вчера, 12:52

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться определились без проблем и отдали преимущество хозяевам поля. На победу «Челси» с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Поверить в успех «Лестера» любой игрок может по коэффициенту 9.2. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 5.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.68. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.27.

Форма команд

«Челси» на выходных принял участие в финале кубка Англии, где в невероятном противостоянии с «Ливерпулем» проиграл трофей лишь в серии пенальти. В национальном чемпионате команда продолжает занимать третье место и уже практически гарантировала себе бронзовые медали. В последних турах был обыгран «Лидс» (3:0) и расписана голевая ничья с «Вулверхэмптоном» (2:2).

«Лестер Сити» в минувших турах выглядел прекрасно и оформил шесть очков благодаря разгромным победам над «Уотфордом» и «Норвичем» (5:1) и (3:0). Данные успехи не помогут «лисам» зацепиться за путевку в еврокубки, за два тура до конца отрыв от седьмого места составляет восемь очков.

Информация для ставок

«Челси» победил лишь один раз в последних пяти встречах

У «Лестера» две победы в последних восьми играх

Два минувших очных поединка закончились победой «Челси»

Четыре из пяти последних матчей «Лестера» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Оба коллектива находятся не в лучших игровых кондициях и желают порадовать болельщиков победой. Ждем боевой поединок и обмен голами, поставить на который можно в букмекерской конторе Фонбет по интересному коэффициенту 2.27.