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«Челси» — «Лестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (19.05.2022)

вчера, 12:52
Челси

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться определились без проблем и отдали преимущество хозяевам поля. На победу «Челси» с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Поверить в успех «Лестера» любой игрок может по коэффициенту 9.2. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 5.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.414.838.78
Фонбет 1.38 4.70 9.00
Мелбет 1.40 5.15 9.00
1XBET 1.40 5.15 9.00
BetBoom 1.39 4.97 8.95

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.68. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.27.

Форма команд

«Челси» на выходных принял участие в финале кубка Англии, где в невероятном противостоянии с «Ливерпулем» проиграл трофей лишь в серии пенальти. В национальном чемпионате команда продолжает занимать третье место и уже практически гарантировала себе бронзовые медали. В последних турах был обыгран «Лидс» (3:0) и расписана голевая ничья с «Вулверхэмптоном» (2:2).

«Лестер Сити» в минувших турах выглядел прекрасно и оформил шесть очков благодаря разгромным победам над «Уотфордом» и «Норвичем» (5:1) и (3:0). Данные успехи не помогут «лисам» зацепиться за путевку в еврокубки, за два тура до конца отрыв от седьмого места составляет восемь очков.

Информация для ставок

  • «Челси» победил лишь один раз в последних пяти встречах
  • У «Лестера» две победы в последних восьми играх
  • Два минувших очных поединка закончились победой «Челси»
  • Четыре из пяти последних матчей «Лестера» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Оба коллектива находятся не в лучших игровых кондициях и желают порадовать болельщиков победой. Ждем боевой поединок и обмен голами, поставить на который можно в букмекерской конторе Фонбет по интересному коэффициенту 2.27.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.65 1.31 2.30 1.67 1.80 2.09
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.37 1.69
1XBET 2.37 1.69
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:32
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:45
Вперед Челси, выиграем.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:02
Челси не проиграет
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