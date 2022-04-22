«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (24.04.2022)

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вчера, 22:30

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определиться без явных проблем. Загрузить на хозяев предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. В случае победы «Вест Хэма» зайдет приятный коэффициент 6.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.42.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Челси» несколько дней назад на своем поле принимал «Арсенал» и неожиданно для многих уступил со счетом (2:4). Голевая перестрелка началась в самом начале игры и завершилась на последних минутах не в пользу синих. Чуть ранее команда в кубке Англии сразилась с еще одним лондонским коллективом «Кристал Пэласом» и завоевала путевку в финал благодаря победе (2:0).

«Вест Хэм» в минувшем туре сыграл с аутсайдером «Бернли» и не сумел набрать полноценное количество очков – ничья (1:1). После 33 поединков «молотобойцы» продолжают усиленную борьбу за путевку в еврокубки, находясь на седьмом месте с 52 очками в активе.

Информация для ставок

«Челси» проиграл дома три из четырех последних игр

У «Вест Хэма» лишь одна победа в последних семи выездных встречах

Минувший очный поединок завершился победой «Вест Хэма» (3:2)

Пять из шести последних матчей «Челси» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Здесь мы увидим боевую игру двух мотивированных команд, ведь у каждой есть свои задачи на сезон и нужны зачетные баллы для их выполнения. Вполне возможно, что команды доставят друг другу проблемы и обменяются голами, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в БК Фонбет.