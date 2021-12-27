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«Кристал Пэлас» — «Норвич Сити». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)

27 декабря 2021, 17:03

«Кристал Пэлас» 28 декабря 2021 года примет «Норвич Сити» в рамках 20-го тура АПЛ. Этот поединок пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.895.72
Фонбет 1.60 4.05 5.80
BetBoom 1.75 3.59 5.42

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Кристал Пэлас». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.15, а победа «Норвича» идёт по коэффициенту 5.80.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Кристал Пэлас» всё складывается лучше, чем обычно. Команда неплохо выступает в чемпионате Англии и имеет хорошую статистику. В последних поединках «Кристал Пэлас» показывает хороший уровень игры, коллективу удалось обыграть «Эвертон» со счетом 3:1, а также сыграть вничью с «Саутгемптоном» (2:2), кроме того, «Пэлас» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), хотя играл лучше.

«Норвич» в этом сезоне не впечатляет и может вернуться туда, откуда только пришел в Премьер-Лигу — в Чемпионшип. Коллектив обитает в самом подвале турнирной таблицы и уже несколько туров кряду не может оттуда вырваться. «Норвич» в последнее время не радует болельщиков результатами — поражения от «Астон Виллы» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Тоттенхэма» (0:3) дают о себе знать. Клуб находится в настоящей яме.

Информация для ставок

  • «Кристал Пэлас» выиграл 28 матчей из 67 у «Норвича»
  • «Норвич» в последний раз обыгрывал «Кристал Пэлас» в 2013 году
  • У «Кристал Пэлас» 98 забитых мячей в ворота «Норвича». В среднем это 1.46 гола за игру

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.88. Команды могут выдать хороший и результативный матч. Учитывая их статистику, голы здесь точно будут. Эти клубы регулярно друг другу забивают.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.49 1.85 2.02 1.47 2.79
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