«Кристал Пэлас» — «Норвич Сити». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)

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27 декабря 2021, 17:03

«Кристал Пэлас» 28 декабря 2021 года примет «Норвич Сити» в рамках 20-го тура АПЛ . Этот поединок пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Кристал Пэлас». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.15, а победа «Норвича» идёт по коэффициенту 5.80.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Кристал Пэлас» всё складывается лучше, чем обычно. Команда неплохо выступает в чемпионате Англии и имеет хорошую статистику. В последних поединках «Кристал Пэлас» показывает хороший уровень игры, коллективу удалось обыграть «Эвертон» со счетом 3:1, а также сыграть вничью с «Саутгемптоном» (2:2), кроме того, «Пэлас» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), хотя играл лучше.

«Норвич» в этом сезоне не впечатляет и может вернуться туда, откуда только пришел в Премьер-Лигу — в Чемпионшип. Коллектив обитает в самом подвале турнирной таблицы и уже несколько туров кряду не может оттуда вырваться. «Норвич» в последнее время не радует болельщиков результатами — поражения от «Астон Виллы» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Тоттенхэма» (0:3) дают о себе знать. Клуб находится в настоящей яме.

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл 28 матчей из 67 у «Норвича»

«Норвич» в последний раз обыгрывал «Кристал Пэлас» в 2013 году

У «Кристал Пэлас» 98 забитых мячей в ворота «Норвича». В среднем это 1.46 гола за игру

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.88. Команды могут выдать хороший и результативный матч. Учитывая их статистику, голы здесь точно будут. Эти клубы регулярно друг другу забивают.