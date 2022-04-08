«Лестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.04.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров у «Лестера» не имеет преимущества в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.42 в букмекерской конторе Фонбет. Взять победу «Кристал Пэлас» предлагают по коэффициенту 2.93. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.5.
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завтра, 16:00
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Лестер» принял участие в четвертьфинале Лиги конференций, где в рамках первого домашнего поединка не сумел поразить ворота ПСВ и расписал с ним нулевую ничью. В чемпионате команда также расписала ничью в последнем туре, но соперником «лисов» был грозный «Манчестер Юнайтед» (1:1). После 28 игр коллектив расположился на 10 месте и продолжает борьбу за еврокубки.
«Кристал Пэлас» продолжает радовать и удивлять своих болельщиков. Команда после уверенной победы над «Эвертоном» (4:0) приняла на своем поле «Арсенал» и сенсационно разгромила со счетом (3:0). Эти победы продлили беспроигрышную серию коллектива, который после 30 матчей находится на девятом месте в таблице.
Информация для ставок
- «Лестер» не проигрывает дома семь матчей подряд (четыре победы и три ничьих)
- Беспроигрышная серия «Кристал Пэласа» насчитывает семь игр
- Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
- «Кристал Пэлас» держит свои ворота на замке четыре поединка кряду
Прогноз
Вполне вероятно, что нас ожидает открытый футбол с большим количеством обоюдных опасных атак. Верим в обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.77.