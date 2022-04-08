«Лестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.04.2022)

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вчера, 20:00

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров у «Лестера» не имеет преимущества в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.42 в букмекерской конторе Фонбет. Взять победу «Кристал Пэлас» предлагают по коэффициенту 2.93. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Лестер» принял участие в четвертьфинале Лиги конференций, где в рамках первого домашнего поединка не сумел поразить ворота ПСВ и расписал с ним нулевую ничью. В чемпионате команда также расписала ничью в последнем туре, но соперником «лисов» был грозный «Манчестер Юнайтед» (1:1). После 28 игр коллектив расположился на 10 месте и продолжает борьбу за еврокубки.

«Кристал Пэлас» продолжает радовать и удивлять своих болельщиков. Команда после уверенной победы над «Эвертоном» (4:0) приняла на своем поле «Арсенал» и сенсационно разгромила со счетом (3:0). Эти победы продлили беспроигрышную серию коллектива, который после 30 матчей находится на девятом месте в таблице.

Информация для ставок

«Лестер» не проигрывает дома семь матчей подряд (четыре победы и три ничьих)

Беспроигрышная серия «Кристал Пэласа» насчитывает семь игр

Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

«Кристал Пэлас» держит свои ворота на замке четыре поединка кряду

Прогноз

Вполне вероятно, что нас ожидает открытый футбол с большим количеством обоюдных опасных атак. Верим в обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.77.