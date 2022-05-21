«Лестер Сити» – «Саутгемптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

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21 мая 2022, 15:17

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Фонбет является «Лестер Сити». Коэффициент его на победу составляет 1.8. На неожиданный успех «Сатугемптона» дают коэффициент 4, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 4.05.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.56. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.4. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Лестер Сити» не сыграет в следующем сезоне в еврокубках, но завершит нынешний сезон в верхней части турнирной таблицы. Коллектив в последних поединках выглядит организованно, что помогло оформить победы над «Норвичем» (3:0) и «Уотфордом» (5:1), а также на выезде ничью с «Челси» (1:1).

«Саутгемптон» после 37 матчей имеет в копилке 40 очков и уже не поднимется в таблице выше нынешнего 15 места. Клуб проиграл в трех минувших встречах «Брентфорду» (0:3), а также «Кристал Пэласу» и «Ливерпулю» с одинаковым счетом (1:2) и находится не в лучшем настроении перед финальным туром.

Информация для ставок

«Лестер» выиграл лишь два из десяти последних поединков

Безвыигрышная серия «Саутгемптона» составляет пять матчей

Две минувшие очные встречи завершились вничью

Четыре последних игры «Саутгемптона» и три из четырех «Лестера» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этой встрече, безусловно, преимуществом будут владеть хозяева. Скорее всего, «лисы» возьмут мяч под свой контроль и доведут поединок до победного конца. Сделать ставку на победу «Лестера» можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.