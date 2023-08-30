«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз на матч чемпионата Англии (3.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «Ливерпуль». Сделать ставку на выигрыш «красных» можно по коэффициенту 1.69. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей предлагается коэффициент 4.50. Выбрать в линии ничью предлагают по 4.50.
|
- : -
03 сентября 2023, 16:00
воскресенье
На низовой исход ТМ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 2.70. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 1.45. Вероятнее всего команды в предстоящем матче обменяются голами. Сделав ставку на исход «обе забьют – да», выигрыш можно рассчитать по 1.51.
Форма команд
«Мерсисайдцы» после первых трёх туров нового сезона Премьер-лиги занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красных». Ничейным исходом завершилась игра первого тура чемпионата Англии с лондонским «Челси» на их поле (1:1). С разницей в пару мячей «Ливерпуль» взял верх над «вишнями» из Борнмута. На прошлых выходных со счётом 2:1 «скаузеры» обыграли «сорок» из Ньюкасла.
В трёх крайних матчах «львы» из Бирмингема выигрывали своих оппонентов. В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «Астон Вилла» дома одержала победу над «ирисками» из Ливерпуля. В первой финальной игре квалификации Лиги конференций со счётом 5:0 «вилланы» в гостях разгромили шотландскую команду «Хиберниан». На прошлых выходных на своём поле с разницей в пару мячей «Бёрнли» уступил бирмингемским «львам».
Информация для ставок
- Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да
- В трёх матчах из пяти крайних «мерсисайдцы» обыграли своих соперников
- За аналогичный период «львы» одержали четыре победы.
Прогноз
Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.51 на исход: обе забьют – да.