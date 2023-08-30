«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз на матч чемпионата Англии (3.09.2023)

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сегодня, 21:01

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «Ливерпуль». Сделать ставку на выигрыш «красных» можно по коэффициенту 1.69. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей предлагается коэффициент 4.50. Выбрать в линии ничью предлагают по 4.50.

На низовой исход ТМ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 2.70. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 1.45. Вероятнее всего команды в предстоящем матче обменяются голами. Сделав ставку на исход «обе забьют – да», выигрыш можно рассчитать по 1.51.

Форма команд

«Мерсисайдцы» после первых трёх туров нового сезона Премьер-лиги занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красных». Ничейным исходом завершилась игра первого тура чемпионата Англии с лондонским «Челси» на их поле (1:1). С разницей в пару мячей «Ливерпуль» взял верх над «вишнями» из Борнмута. На прошлых выходных со счётом 2:1 «скаузеры» обыграли «сорок» из Ньюкасла.

В трёх крайних матчах «львы» из Бирмингема выигрывали своих оппонентов. В сухую, поразив четыре раза ворота соперника, «Астон Вилла» дома одержала победу над «ирисками» из Ливерпуля. В первой финальной игре квалификации Лиги конференций со счётом 5:0 «вилланы» в гостях разгромили шотландскую команду «Хиберниан». На прошлых выходных на своём поле с разницей в пару мячей «Бёрнли» уступил бирмингемским «львам».

Информация для ставок

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

В трёх матчах из пяти крайних «мерсисайдцы» обыграли своих соперников

За аналогичный период «львы» одержали четыре победы.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.51 на исход: обе забьют – да.