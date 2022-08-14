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«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (15.08.2022)

вчера, 22:16
Ливерпуль - Кристал Пэлас

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.22, ничья в игре котируется по 6.60, а победа «Кристал Пэлас» по 12.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.216.8416.93
Лига Ставок 1.21 6.80 14.00

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.61, а ТМ (2.5) за 2.41.

Форма команд

«Ливерпуль» по итогам прошлого сезона стал серебряным призером чемпионата, отстав от лидера всего на одно очко. В теперешней кампании клуб стартовал с ничьи на выезде с «Фулхэм» (2:2).

«Кристал Пэлас» в розыгрыше 2021/2022 годов занял 12 место, набрав 48 очков. Первый тур нынешнего сезона выдался неудачным. Победа в домашних стенах была отдана «Арсенал» (2:0).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» выиграл в девяти из 15 последних матчах
  • В 10 из 15 последних матчах «Кристал Пэлас» забили обе команды
  • «Ливерпуль» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, амбиции команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТБ (2.5) с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.13 1.26 2.48 1.58 1.95 1.93
Лига Ставок 2.40 1.56 1.89 1.88
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:27
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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