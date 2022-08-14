«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (15.08.2022)

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вчера, 22:16

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.22, ничья в игре котируется по 6.60, а победа «Кристал Пэлас» по 12.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.61, а ТМ (2.5) за 2.41.

Форма команд

«Ливерпуль» по итогам прошлого сезона стал серебряным призером чемпионата, отстав от лидера всего на одно очко. В теперешней кампании клуб стартовал с ничьи на выезде с «Фулхэм» (2:2).

«Кристал Пэлас» в розыгрыше 2021/2022 годов занял 12 место, набрав 48 очков. Первый тур нынешнего сезона выдался неудачным. Победа в домашних стенах была отдана «Арсенал» (2:0).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл в девяти из 15 последних матчах

В 10 из 15 последних матчах «Кристал Пэлас» забили обе команды

«Ливерпуль» выиграл в пяти последних очных встречах

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