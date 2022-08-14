«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (15.08.2022)

Ставки букмекеров
«Ливерпуль» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.22, ничья в игре котируется по 6.60, а победа «Кристал Пэлас» по 12.00 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 22:00
Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.61, а ТМ (2.5) за 2.41.
Форма команд
«Ливерпуль» по итогам прошлого сезона стал серебряным призером чемпионата, отстав от лидера всего на одно очко. В теперешней кампании клуб стартовал с ничьи на выезде с «Фулхэм» (2:2).
«Кристал Пэлас» в розыгрыше 2021/2022 годов занял 12 место, набрав 48 очков. Первый тур нынешнего сезона выдался неудачным. Победа в домашних стенах была отдана «Арсенал» (2:0).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл в девяти из 15 последних матчах
- В 10 из 15 последних матчах «Кристал Пэлас» забили обе команды
- «Ливерпуль» выиграл в пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание актуальную статистику, амбиции команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТБ (2.5) с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.