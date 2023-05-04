Интрига в борьбе за титул в АПЛ

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вчера, 22:10

Аналитики ВсеПроСпорт высказали свое мнение по поводу чемпионской интриги в АПЛ .

Удастся ли «Арсеналу» удержаться на вершине или «Манчестер Сити» сумеет обойти конкурента? — ответ найдете в нашем материале.

Еще в начале текущего года потенциальная победа лондонского «Арсенала» в чемпионате Англии не вызывала ни у кого из специалистов недоумения — отрыв от манчестерского клуба был довольно внушительным, а игра «канониров» казалась практически эталонной. Однако коллектив показал, что тоже может быть подвержен спадам и провел не самый лучший отрезок в феврале, взяв лишь один балл в трех матчах АПЛ .

Ситуация начала повторяться вновь уже на финишной прямой — в двух прошлых турах лондонцы не сумели выиграть и позволили своему главному конкуренту приблизиться практически вплотную в турнирной таблице. Три недели назад на то, что «Арсенал» добудет долгожданный титул букмекеры предлагали котировки 1.62, в то время, как на «горожан» они были 2.35, демонстрируя уверенность контор в фаворите чемпионской гонки. Однако на данный момент показатели уже сравнялись и ситуация за семь матчей до завершения сезона кардинально изменилась, а самое главное — футбол лондонцев стал не таким агрессивным и эффективным. Сообщает сайт ВсеПроСпорт.

«Манчестер Сити», в свою очередь, набрал отличный ход в весеннем отрезке сезона, добыл десять побед кряду во всех турнирах, практически обеспечил себе участие в полуфинале Лиги Чемпионов и находится в приподнятом настроении. Команда имеет в составе футболистов с чемпионской психологией, наставник знает, как проводить такие финальные спурты, чего лишен оппонент. «Горожане» лишь прибавляют от матча к матчу и однозначно готовы обойти противника. Четыре очка разницы при игре в запасе могут растаять уже в ближайшее время.

Эксперты полагают, что «Арсенал» находится сейчас не в лучшем физическом и психологическом тонусе. Удерживать вершину всегда тяжелее, чем догонять лидера. Игра двух претендентов на титул на данном этапе очень сильно отличается в пользу манчестерского клуба, да и чемпионский менталитет явно поможет «горожанам». Аналитики конторы считают, что «Манчестер Сити» сумеет в оставшееся время обойти оппонента и вырвет титул, хотя интрига может продержаться до самого заключительного тура.