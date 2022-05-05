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«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (08.05.2022)

вчера, 14:58
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем и отдали предпочтение хозяевам. На победу «Сити» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в сенсационный успех «Ньюкасла» любой игрок может по коэффициенту 17. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 8.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.197.5716.95
Фонбет 1.16 7.40 19.00
Мелбет 1.18 8.40 19.00
1XBET 1.18 8.40 19.00
BetBoom 1.18 7.61 17.92

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 за 1.69. Букмекеры также предлагают ТМ 3 по коэффициенту 2.15, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Манчестер Сити» вчера пережил трагедию в Мадриде, где в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов до 90 минуте уверенно обыгрывать «Реал», но пропустив дважды в компенсированное время, игра перешла в овертайм и завершилась поражением «горожан» со счетом (1:3). Теперь коллектив полностью сосредоточен лишь на внутреннем чемпионате и должен приложить максимум усилий для завоевания золота.

«Ньюкасл» выглядит на футбольном поле неплохо, что подтверждают результаты команды. До встречи с «Ливерпулем», где было зафиксировано поражение (0:1), клуб выиграл четыре поединка, среди пострадавших команд были «Лестер» (2:1), «Норвич» (3:0) и «Кристал Пэлас» (1:0).

Информация для ставок

  • «Сити» и «Ньюкасл» выиграли четыре из пяти последних матчей
  • Три из четырех минувших очных поединков закончились результатом ТБ 3.5
  • Четыре их пяти последних игр «Ньюкасла» завершились результатом «обе забьют – нет»
  • В последних шести встречах «Сити» забил 19 голов

Прогноз

«Сити» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка, но «Ньюкасл» также находится в хорошей форме, регулярно побеждает и забивает голы, предлагаем рискнуть и сделать ставку на «обе забьют» по интереснейшему коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.49 2.15 1.76
Мелбет 2.64 1.46
1XBET 2.64 1.46
Все комментарии
Gahi
Gahi ответ Андрей Фоменко (раскрыть)
сегодня в 17:12
Для себя уточнил разницу между форой и Азиатской форой. Азиатские форы – это ставки в букмекерских конторах, которые состоят из двух исходов. Между этими выборами поровну распределяется сумма, которую ставит игрок и для каждого из них сохраняется начальный коэффициент. Чтобы пари на азиатскую фору полностью сыграло, игрок должен правильно спрогнозировать оба исхода.
Ставка «фора 1 (-1,25)» состоит из двух выборов – Ф1(-1) и Ф1(-1,5). Чтобы она сыграла, первая команда в матче должна выиграть с разницей два гола или больше. Если хозяева победят с минимальной разницей (в один гол), клиент получит возврат по первой ставка, а вторая не сыграет. В данном случае, игроку будет возвращена половина суммы от его ставки. Удачи
Андрей Фоменко
Андрей Фоменко ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 12:52
фора (-1) не является азиатской
Gahi
Gahi
вчера в 21:59
Победа команды хозяев с Азиатской форой (-1) в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:45
Гости могут преподнести сюрприз
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