«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (08.05.2022)

1651751917

вчера, 14:58

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем и отдали предпочтение хозяевам. На победу «Сити» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в сенсационный успех «Ньюкасла» любой игрок может по коэффициенту 17. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 8.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 за 1.69. Букмекеры также предлагают ТМ 3 по коэффициенту 2.15, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Манчестер Сити» вчера пережил трагедию в Мадриде, где в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов до 90 минуте уверенно обыгрывать «Реал», но пропустив дважды в компенсированное время, игра перешла в овертайм и завершилась поражением «горожан» со счетом (1:3). Теперь коллектив полностью сосредоточен лишь на внутреннем чемпионате и должен приложить максимум усилий для завоевания золота.

«Ньюкасл» выглядит на футбольном поле неплохо, что подтверждают результаты команды. До встречи с «Ливерпулем», где было зафиксировано поражение (0:1), клуб выиграл четыре поединка, среди пострадавших команд были «Лестер» (2:1), «Норвич» (3:0) и «Кристал Пэлас» (1:0).

Информация для ставок

«Сити» и «Ньюкасл» выиграли четыре из пяти последних матчей

Три из четырех минувших очных поединков закончились результатом ТБ 3.5

3.5 Четыре их пяти последних игр «Ньюкасла» завершились результатом «обе забьют – нет»

В последних шести встречах «Сити» забил 19 голов

Прогноз

«Сити» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка, но «Ньюкасл» также находится в хорошей форме, регулярно побеждает и забивает голы, предлагаем рискнуть и сделать ставку на «обе забьют» по интереснейшему коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Фонбет.