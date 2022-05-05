«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (08.05.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем и отдали предпочтение хозяевам. На победу «Сити» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в сенсационный успех «Ньюкасла» любой игрок может по коэффициенту 17. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 8.1.
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08 мая 2022, 18:30
воскресенье
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 за 1.69. Букмекеры также предлагают ТМ 3 по коэффициенту 2.15, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.35.
Форма команд
«Манчестер Сити» вчера пережил трагедию в Мадриде, где в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов до 90 минуте уверенно обыгрывать «Реал», но пропустив дважды в компенсированное время, игра перешла в овертайм и завершилась поражением «горожан» со счетом (1:3). Теперь коллектив полностью сосредоточен лишь на внутреннем чемпионате и должен приложить максимум усилий для завоевания золота.
«Ньюкасл» выглядит на футбольном поле неплохо, что подтверждают результаты команды. До встречи с «Ливерпулем», где было зафиксировано поражение (0:1), клуб выиграл четыре поединка, среди пострадавших команд были «Лестер» (2:1), «Норвич» (3:0) и «Кристал Пэлас» (1:0).
Информация для ставок
- «Сити» и «Ньюкасл» выиграли четыре из пяти последних матчей
- Три из четырех минувших очных поединков закончились результатом ТБ 3.5
- Четыре их пяти последних игр «Ньюкасла» завершились результатом «обе забьют – нет»
- В последних шести встречах «Сити» забил 19 голов
Прогноз
«Сити» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка, но «Ньюкасл» также находится в хорошей форме, регулярно побеждает и забивает голы, предлагаем рискнуть и сделать ставку на «обе забьют» по интереснейшему коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Фонбет.
Ставка «фора 1 (-1,25)» состоит из двух выборов – Ф1(-1) и Ф1(-1,5). Чтобы она сыграла, первая команда в матче должна выиграть с разницей два гола или больше. Если хозяева победят с минимальной разницей (в один гол), клиент получит возврат по первой ставка, а вторая не сыграет. В данном случае, игроку будет возвращена половина суммы от его ставки. Удачи
Ставка «фора 1 (-1,25)» состоит из двух выборов – Ф1(-1) и Ф1(-1,5). Чтобы она сыграла, первая команда в матче должна выиграть с разницей два гола или больше. Если хозяева победят с минимальной разницей (в один гол), клиент получит возврат по первой ставка, а вторая не сыграет. В данном случае, игроку будет возвращена половина суммы от его ставки. Удачи