«Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (10.09.2022)

Ставки букмекеров
«Саутгемптон», с небольшим преимуществом, идет фаворитом поединка. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.37, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Брентфорда» по 3.00 в БК Лига Ставок.
|
- : -
завтра, 17:00
Аналитики предполагают, что команды сыграют в атакующий футбол и исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.81, а ТМ (2.5) за 2.06 в БК Лига Ставок.
Форма команд
«Саутгемптон» после сыгранных шести туров располагается на 12 строчке в таблице, с набранными семью очками. В последних пяти турах добыто две победы и ничья, а две встречи проиграно. Клуб показывает привычные для себя результаты и выглядит весьма стабильно. В крайне противостоянии, на выезде, допущено минимальное поражение от «Вулверхэмптона» (1:0).
«Брентфорд» в текущем сезоне, также, выглядит очень неплохо и резво. Скромная команда по состоянию на сегодня занимает восьмое место в чемпионате, имея в активе девять очков. В прошедших шести турах добыто две победы, три поединка завершились с равным счетом и лишь в одном допущено поражение. В крайнем противостоянии, на домашнем поле, разгромно был обыгран «Лидс» (5:2).
Информация для ставок
- В девяти из 15 последних матчах «Саутгемптона» забили обе команды
- «Брентфорд» не проиграл в 11 из 15 последних матчах
- Четыре из пяти последних очных встречи завершились с более 2.5 голами
Прогноз
Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Саутгемптон» не проиграет с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.