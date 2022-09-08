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«Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (10.09.2022)

вчера, 21:29
Саутгемптон - Брентфорд

Ставки букмекеров

«Саутгемптон», с небольшим преимуществом, идет фаворитом поединка. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.37, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Брентфорда» по 3.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.313.613.20
Лига Ставок 2.37 3.55 3.00
Мелбет 2.37 3.68 3.10
1XBET 2.37 3.68 3.10

Аналитики предполагают, что команды сыграют в атакующий футбол и исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.81, а ТМ (2.5) за 2.06 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Саутгемптон» после сыгранных шести туров располагается на 12 строчке в таблице, с набранными семью очками. В последних пяти турах добыто две победы и ничья, а две встречи проиграно. Клуб показывает привычные для себя результаты и выглядит весьма стабильно. В крайне противостоянии, на выезде, допущено минимальное поражение от «Вулверхэмптона» (1:0).

«Брентфорд» в текущем сезоне, также, выглядит очень неплохо и резво. Скромная команда по состоянию на сегодня занимает восьмое место в чемпионате, имея в активе девять очков. В прошедших шести турах добыто две победы, три поединка завершились с равным счетом и лишь в одном допущено поражение. В крайнем противостоянии, на домашнем поле, разгромно был обыгран «Лидс» (5:2).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Саутгемптона» забили обе команды
  • «Брентфорд» не проиграл в 11 из 15 последних матчах
  • Четыре из пяти последних очных встречи завершились с более 2.5 голами

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Саутгемптон» не проиграет с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.17 1.39 2.07 1.83 1.63 2.40
Лига Ставок 2.00 1.78 1.59 2.32
Мелбет 2.08 1.87
1XBET 2.08 1.87
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