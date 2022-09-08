«Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (10.09.2022)

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вчера, 21:29

Ставки букмекеров

«Саутгемптон», с небольшим преимуществом, идет фаворитом поединка. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.37, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Брентфорда» по 3.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что команды сыграют в атакующий футбол и исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.81, а ТМ (2.5) за 2.06 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Саутгемптон» после сыгранных шести туров располагается на 12 строчке в таблице, с набранными семью очками. В последних пяти турах добыто две победы и ничья, а две встречи проиграно. Клуб показывает привычные для себя результаты и выглядит весьма стабильно. В крайне противостоянии, на выезде, допущено минимальное поражение от «Вулверхэмптона» (1:0).

«Брентфорд» в текущем сезоне, также, выглядит очень неплохо и резво. Скромная команда по состоянию на сегодня занимает восьмое место в чемпионате, имея в активе девять очков. В прошедших шести турах добыто две победы, три поединка завершились с равным счетом и лишь в одном допущено поражение. В крайнем противостоянии, на домашнем поле, разгромно был обыгран «Лидс» (5:2).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Саутгемптона» забили обе команды

«Брентфорд» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

Четыре из пяти последних очных встречи завершились с более 2.5 голами

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Саутгемптон» не проиграет с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.