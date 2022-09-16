«Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (17.09.2022)

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16 сентября 2022, 20:47

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» идет явным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.50, ничья в игре котируется по 4.80, а победа «Лестера» по 6.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают зрелищного поединка с большим количеством забитых голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.59, а ТМ (2.5) за 2.44 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Тоттенхэм» проведя мощную летную подготовку, сейчас пожинает плоды. Клуб имеет аналогичную статистику, как и второе место чемпионата, «Манчестер Сити», четыре победы и две ничьи. Антонио Конте вкладывает в команду очень много сил и знаний, взамен получая отличные результаты. В крайне противостоянии верх взят над «Фулхэмом» (2:1).

«Лестер» к седьмому туру подходит в статусе главного аутсайдера турнира, клуб ни разу не выиграл и смог лишь расписать «мировую» в первом туре с «Брентфорд» (2:2). Результаты и игра команды катастрофически плохи. Футболистам и тренерскому штабу нужно срочно исправлять ситуацию и набирать очки, цепляясь за каждую возможность. В крайнем противостоянии допущено разгромное поражение от «Брайтона» (5:2). Предстоящий матч с «Астон Вилла» хороший шанс встать на правильный курс и начать счет своим победам.

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Тоттенхэма» завершились с более 1.5 голами

В восьми из 10 последних выездных матчах «Лестера» забили обе команды

«Тоттенхэм» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая текущую ситуацию команд, актуальную статистику и статус поединка, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Лестера» с коэффициентом 1.66 в БК Лига Ставок.