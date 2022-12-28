«Вест Хэм» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2022)

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вчера, 14:36

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» — фаворит этого матча. Так считают букмекеры, предлагающие поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.03. За ничью выставлена цена 3.50, а победа «Брентфорда» играется по котировке 3.70.

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лига Ставок отдают минимальное предпочтение низовому формату этого противостояния. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2.5) – 1.97.

Форма команд

«Вест Хэм» проиграл уже четыре матча подряд в АПЛ . Из-за этих неудач лондонская команда оказалась на 16-м месте турнирной таблицы.

После паузы футболисты «Вест Хэма» не взяли очки на поле лидера лиги «Арсенала» (1:3), а до этого «молотобойцы» поочередно уступили «Лестеру» (0:2), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Брентфорд» продлил серию без поражений в АПЛ до четырех туров. Благодаря этим успех клуб зафиксировался на десятом месте турнирной таблицы.

В этот период футболисты «Брентфорда» одержали четвертую победу, одолев в гостях «Манчестер Сити» (2:1). Также команда зафиксировала ничейные результаты в противостояниях с «Тоттенхэмом» (2:2), «Ноттингем Форест» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 2 из 3 матчей на поле «Вест Хэма»

«Брентфорд» забивал и пропускал голы в 4 прошлых турах АПЛ

Обмен голами случался в 4 из прошлых 6 домашних матчей «Вест Хэма»

Прогноз

Мы считаем, что «Вест Хэм» и «Брентфорд» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.