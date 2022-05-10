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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (11.05.2022)

сегодня, 01:18
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры без проблем определились с фаворитом, выставив абсолютно разные по значению коэффициенты. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет за 12, а в случае победы гостей с форой (-1.5) зайдет коэффициент 1.76. На ничью можно загрузить также по коэффициенту 6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
13.805.791.27
Фонбет 13.00 5.60 1.25
Мелбет 12.50 6.15 1.29
1XBET 12.50 6.15 1.29

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 2.25 за ТМ 2.5 и 2.22 за ТБ 1.65. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.28.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в последнем туре чемпионата героически спасся в матче с грозным лондонским «Челси». Коллектив горел (0:2) к 80 минуте, но затем, забив два гола, один из которых на последних секундах, смог вырвать заветный балл и порадовать своих болельщиков. «Волки» продолжают сражаться за еврокубки, но шансов на успех очень мало.

«Манчестер Сити» безжалостно разгромив «Ньюкасл Юнайтед» (5:0) получил преимущество в борьбе за чемпионство, так как единственный конкурент «Ливерпуль» потерял очки и теперь отстает на три зачетных балла. Чуть ранее «горожане» также сражались за финал ЛЧ, но не смогли пройти «Реал» по сумме двух матчей (5:6).

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» проиграл три из четырех последних матчей
  • У «Сити» пять побед в последних шести играх
  • Три из четырех минувших очных поединка завершились результатом ТБ 2.5
  • «Вулверхэмптон» пропускает в шести встречах подряд

Прогноз

В этом матче несложно предсказать, кто будет контролировать игру и в итоге окажется победителем. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Сити» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.59 1.31 2.25 1.69 1.77 2.14
Фонбет 2.20 1.67
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 07:46
Победа команды гостей с Европейским гандикапом (1:0) в этом матче.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:13
Гости не проиграют
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:58
Победа МС и ОЗ, да будет так !
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