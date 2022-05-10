«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (11.05.2022)

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сегодня, 01:18

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры без проблем определились с фаворитом, выставив абсолютно разные по значению коэффициенты. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет за 12, а в случае победы гостей с форой (-1.5) зайдет коэффициент 1.76. На ничью можно загрузить также по коэффициенту 6.

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 2.25 за ТМ 2.5 и 2.22 за ТБ 1.65. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.28.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в последнем туре чемпионата героически спасся в матче с грозным лондонским «Челси». Коллектив горел (0:2) к 80 минуте, но затем, забив два гола, один из которых на последних секундах, смог вырвать заветный балл и порадовать своих болельщиков. «Волки» продолжают сражаться за еврокубки, но шансов на успех очень мало.

«Манчестер Сити» безжалостно разгромив «Ньюкасл Юнайтед» (5:0) получил преимущество в борьбе за чемпионство, так как единственный конкурент «Ливерпуль» потерял очки и теперь отстает на три зачетных балла. Чуть ранее «горожане» также сражались за финал ЛЧ , но не смогли пройти «Реал» по сумме двух матчей (5:6).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл три из четырех последних матчей

У «Сити» пять побед в последних шести играх

Три из четырех минувших очных поединка завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Вулверхэмптон» пропускает в шести встречах подряд

Прогноз

В этом матче несложно предсказать, кто будет контролировать игру и в итоге окажется победителем. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Сити» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.