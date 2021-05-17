«Антальяспор» — «Бешикташ». Прогноз на финал Кубка Турции (18.05.2021)

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сегодня, 00:07

Интересную встречу «Антальяспора» и «Бешикташа» можно будет посмотреть всем болельщикам в финале Кубка Турции. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бешикташ», поставить на их победу можно по коэффициенту 1.82. Победа «Антальяспора» оценивается в 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Бешикташ» на днях стал чемпионом Турции, опередив «Галатасарай» только по дополнительным показателям. Команда играет с переменным успехом и в пяти последних матчах одержала три победы. Матч с «Антальяспором» будет очень напряженным, но у коллектива есть шанс сделать золотой дубль в случае успеха. В прошлом туре чемпионата «Бешикташ» обыграл «Гёзтепе» (2:1), а немного ранее проиграл «Карамгюрюку» (1:2).

«Антальяспор» находится не в самой лучшей форме, что подтверждает серия без побед, которая длится несколько матчей. Тем не менее команда вполне может настроиться на решающую игру Кубка и оказать достойное сопротивление чемпиону Турции. Последние два матча «Антальяспора» закончились ничейным результатом с «Коньяспором» (0:0) и выездным поражением от «Трабзонспора» (1:2).

Информация для ставок

«Антальяспор» не может выиграть семь матчей подряд

Пять из шести матчей «Бешикташа» завершились исходом «обе забьют»

Семь последних официальных матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

«Бешикташ» выиграл всего пять последних встреч против «Антальяспора»

Прогноз

«Бешикташ» выглядит стабильнее и является фаворитом этого поединка. Предполагаем, что сенсации не случится и Кубок достанется чемпиону страны. Сделать ставку на победу «Бешикташа» можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мелбет.

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