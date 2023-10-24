«Антверпен» — «Порту». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2023)

Ставки букмекеров
Предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Порту», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. Сделать выбор в пользу хозяев можно по коэффициенту 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.6.
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1 : 4
завершен
25 октября 2023, 22:00
среда
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.
Форма команд
«Антверпен» проиграл оба стартовых тура Лиги Чемпионов, и чтобы рассчитывать на место выше последнего, хозяевам необходимо набирать очки. Тем не менее, соперник бельгийцев очень опытный и также хочет закрепиться минимум на второе место, поэтому моментами будет играть достаточно агрессивно. В чемпионате Бельгии «Антверпен» занимает только шестое место, а в прошлом туре проиграл на выезде «Шарлеруа» (2:3).
«Порту» провел сложный второй тур с «Барселоной» и все же не смог набрать в нем очков. В активе португальцев на данный момент три пункта, и они имеют хорошую возможность в два раза увеличить свой очковый запас, если исключат недооценку соперника. В прошлом туре чемпионата Португалии «Порту» обыграл «Портимоненси» (1:0), а в кубке страны одолел «Villar de Pertdizes» (2:0).
Информация для ставок
- «Антверпен» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Порту» одержал пять из шести выездных побед во всех турнирах
- Пять из семи последних встреч «Антверпена» между завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Порту» определенно будет играть первым номером и постарается решить все вопросы о победителе как можно быстрее. Предлагаем сделать ставку на победу португальского клуба в первом тайме по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.