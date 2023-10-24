«Антверпен» — «Порту». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2023)

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24 октября 2023, 09:59

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Порту», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. Сделать выбор в пользу хозяев можно по коэффициенту 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Антверпен» проиграл оба стартовых тура Лиги Чемпионов, и чтобы рассчитывать на место выше последнего, хозяевам необходимо набирать очки. Тем не менее, соперник бельгийцев очень опытный и также хочет закрепиться минимум на второе место, поэтому моментами будет играть достаточно агрессивно. В чемпионате Бельгии «Антверпен» занимает только шестое место, а в прошлом туре проиграл на выезде «Шарлеруа» (2:3).

«Порту» провел сложный второй тур с «Барселоной» и все же не смог набрать в нем очков. В активе португальцев на данный момент три пункта, и они имеют хорошую возможность в два раза увеличить свой очковый запас, если исключат недооценку соперника. В прошлом туре чемпионата Португалии «Порту» обыграл «Портимоненси» (1:0), а в кубке страны одолел «Villar de Pertdizes» (2:0).

Информация для ставок

«Антверпен» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Порту» одержал пять из шести выездных побед во всех турнирах

Пять из семи последних встреч «Антверпена» между завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Порту» определенно будет играть первым номером и постарается решить все вопросы о победителе как можно быстрее. Предлагаем сделать ставку на победу португальского клуба в первом тайме по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.