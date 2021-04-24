«Анже» — «Монако»: прогноз на матч Лиги 1 (25.04.21)

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вчера, 22:05

В очередном туре чемпионата Франции «Анже» на домашней арене сыграет против «Монако». Предлагаем прогноз и обзор линии букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют успех гостей в этой встрече. Поставить на победу «Монако» можно по коэффициенту 1.48. Шансы на ничью БК Бетсити оценивает в 4.74, а победа «Анже» доступна с котировкой 7.60.

Больше шансов букмекер отводит на то, что игра получится результативной. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Анже» уже не преследует никаких задач в чемпионате Франции. Команда, набрав 41 балл, заняла промежуточное 12-е место в турнирной таблице. Зону переходных встреч «черно-белые» опережают на десять очков, а прямого вылета на 13.

Два предыдущих матча в чемпионате «Анже» проиграл «Лиону» и «Ренну» с одинаковым счетом 0:3. Также 21 апреля команда вылетела из Кубка Франции, крупно уступив в гостях ПСЖ (0:5).

У «Монако» серьезные намерения ввязаться в борьбу за чемпионский титул. Сейчас монегаски идут на третьем месте, уступая лидеру «Лиллю» два очка, и второму ПСЖ один балл. Сейчас подопечные Нико Ковача идут на серии из четырех побед подряд в Лиге 1. В последнем туре первенства команда обыграла в гостях «Бордо» (3:0), а среди уходящей недели «Монако» победил в гостях «Лион» и прошел в полуфинал Кубка Франции (2:0).

Информация для ставок

• «Монако» выиграл 13 из 16 прошлых матчей в Лиге 1, а «Анже» не побеждал в 5 прошлых турах чемпионата

• В 15 из 17 прошлых матчей Лиги 1 «Монако» забивал минимум 2 гола

• «Монако» не пропускал голы в 5 предыдущих поединках Лиги 1

Прогноз

Кризис «Анже» сейчас очевиден, а «Монако» мотивирован брать три очка, чтобы продолжить борьбу за чемпионский титул. Учитывая, что гости отлично проявляют себя в атаке, предлагаем поставить на победу «Монако» с форой (-1) гол по коэффициенту 1.65 в БК Бетсити.