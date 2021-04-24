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«Анже» — «Монако»: прогноз на матч Лиги 1 (25.04.21)

вчера, 22:05

В очередном туре чемпионата Франции «Анже» на домашней арене сыграет против «Монако». Предлагаем прогноз и обзор линии букмекеров на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.285.181.44
Лига Ставок 8.40 4.80 1.40
Фонбет 8.80 4.70 1.38
Мелбет 8.80 4.90 1.43
1XBET 3.30 7.70 1.50
BetBoom 7.45 5.16 1.42

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют успех гостей в этой встрече. Поставить на победу «Монако» можно по коэффициенту 1.48. Шансы на ничью БК Бетсити оценивает в 4.74, а победа «Анже» доступна с котировкой 7.60.

Больше шансов букмекер отводит на то, что игра получится результативной. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Анже» уже не преследует никаких задач в чемпионате Франции. Команда, набрав 41 балл, заняла промежуточное 12-е место в турнирной таблице. Зону переходных встреч «черно-белые» опережают на десять очков, а прямого вылета на 13.

Два предыдущих матча в чемпионате «Анже» проиграл «Лиону» и «Ренну» с одинаковым счетом 0:3. Также 21 апреля команда вылетела из Кубка Франции, крупно уступив в гостях ПСЖ (0:5).

У «Монако» серьезные намерения ввязаться в борьбу за чемпионский титул. Сейчас монегаски идут на третьем месте, уступая лидеру «Лиллю» два очка, и второму ПСЖ один балл. Сейчас подопечные Нико Ковача идут на серии из четырех побед подряд в Лиге 1. В последнем туре первенства команда обыграла в гостях «Бордо» (3:0), а среди уходящей недели «Монако» победил в гостях «Лион» и прошел в полуфинал Кубка Франции (2:0).

Информация для ставок

• «Монако» выиграл 13 из 16 прошлых матчей в Лиге 1, а «Анже» не побеждал в 5 прошлых турах чемпионата
• В 15 из 17 прошлых матчей Лиги 1 «Монако» забивал минимум 2 гола
• «Монако» не пропускал голы в 5 предыдущих поединках Лиги 1

Прогноз

Кризис «Анже» сейчас очевиден, а «Монако» мотивирован брать три очка, чтобы продолжить борьбу за чемпионский титул. Учитывая, что гости отлично проявляют себя в атаке, предлагаем поставить на победу «Монако» с форой (-1) гол по коэффициенту 1.65 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.82 1.63 2.42
Лига Ставок 2.75 1.45 1.90 1.91 1.50 2.60
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 3.00 1.39 3.05 1.35 1.58 2.38
BetBoom 2.79 1.47 1.92 1.94 1.50 2.69
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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:13
Победа гостей
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