«Анже» — «Ренн». Прогноз на матч Кубка Франции (11.02.2021)

1613001681

сегодня, 03:01

«Анже» и «Ренн» сыграют между собой на стадии 1/32 финала Кубка Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры небольшое преимущество отдают «Ренну». Поставить на победу гостей БК Бетсити предлагает с коэффициентом 2.52, домашняя победа «Анже» оценивается в 3.09. Ставки на ничью принимаются с котировкой 3.40.

Что касается результативности матча, то здесь симпатии букмекеров на стороне «низового» исхода. Поставить на тотал меньше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.76, больше – 2.24.

Форма команд

«Анже» в прошлых турах чемпионата Франции выглядел не слишком убедительно. «Черно-белые» потерпели поражения в матчах с ПСЖ (0:1), «Бордо» (1:2) и «Ниццей» (0:3). Более успешно для «Анже» прошли поединки с аутсайдером «Нимом» (3:1) и гостевая встреча против «Реймса» (0:0). В турнирной таблице Лиги 1 команда обосновалась на промежуточном восьмом месте с отставанием от зоны еврокубков на четыре очка.

«Ренн» сильно зачастил с ничейными матчами во французском чемпионате. Так, три из пяти прошлых игр «красно-черных» завершились мировым исходом. Это были встречи с «Лионом» (2:2), «Лорьяном» (1:1) и «Лансом» (0:0) в прошлом туре. Также команда в январе отметилась гостевой викторией над «Брестом» (2:1) и домашним поражением от «Лилля» (0:1). «Ренн» замыкает первую пятерку турнирной таблицы, имея в активе 38 очков.

В этом сезоне соперники уже провели одну очную встречу. В восьмом туре Лиги 1 «Ренн» уступил на своем поле «Анже» со счетом 1:2.

Информация для ставок

В четырех прошлых очных встречах соперники обменивались забитыми голами

«Анже» пропускал голы в трех из пяти последних матчей на своем поле

Ставка на ОБЗ сыграла в трех из пяти предыдущих матчей «Ренна»

Прогноз

«Ренн» в этом матче попытается вернуть должок обидчику за поражение в чемпионате Франции. Но у «Анже» есть достаточно ресурсов и потенциала, чтобы дать отпор оппоненту на своем поле.

Предлагаем заиграть ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.93 в букмекерской конторе Мелбет, которая регулярно проходит в очных встречах команд.