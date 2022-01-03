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«Аполлон» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Суперлиги Греции (05.01.2022)

03 января 2022, 19:01

«Ламия» примет АЕК в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. Поединок запланирован на 5 января 2022 года. Матч пройдет на арене «Атанасиос Диакос» в Ламии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Греции.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
16.436.061.21
Фонбет 17.00 5.70 1.22
Мелбет 17.00 6.00 1.20
1XBET 13.50 5.40 1.24

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка — «Олимпиакос», поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.33. Ничейный исход оценивается в 4.90, а победа хозяев в 10.50. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Аполлон» в нынешнем сезоне идет на 14-й строчке в турнирной таблице, всего у клуба семь баллов. У команды одна победа, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил семь мячей и пропустил 23 гола. В последних встречах «Аполлон» уступил «Атромитосу» 4:1, сыграл вничью с «Ламией» 0:0 и проиграл «Панетоликосу» 1:0.

«Олимпиакос» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 41 балл. Команда выиграла 13 поединков, дважды играла вничью и ни разу не проигрывала. Коллектив забил 28 мячей и пропустил девять голов. в последних встречах лидер чемпионата выиграл у «Ламии» 1:0, «Атромитоса» 0:3 и у «Ариса» 1:0. Команда чувствует себя уверенно с любыми соперниками и часто побеждает.

Информация для ставок

«Олимпиакос» выиграл четыре поединка кряду
«Аполлон» шесть матчей без побед кряду
У «Олимпиакоса» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40. Команды много забивают в последнее времЯ, так что у этой ставки большие шансы воплотится в реальность. Фаворитами являются гости, которые неплохо проявляют себя в последних играх, кроме того, это еще и лидер чемпионата. Команда может выиграть турнир.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.78 1.63 2.42
Мелбет 1.95 1.94
1XBET 1.42 2.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
04 января в 01:32
Победа команды "Олимпиакос" в этом матче. Удачи
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