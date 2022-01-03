«Аполлон» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Суперлиги Греции (05.01.2022)

1641225677

03 января 2022, 19:01

«Ламия» примет АЕК в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. Поединок запланирован на 5 января 2022 года. Матч пройдет на арене «Атанасиос Диакос» в Ламии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Греции.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка — «Олимпиакос», поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.33. Ничейный исход оценивается в 4.90, а победа хозяев в 10.50. Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Аполлон» в нынешнем сезоне идет на 14-й строчке в турнирной таблице, всего у клуба семь баллов. У команды одна победа, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил семь мячей и пропустил 23 гола. В последних встречах «Аполлон» уступил «Атромитосу» 4:1, сыграл вничью с «Ламией» 0:0 и проиграл «Панетоликосу» 1:0.

«Олимпиакос» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 41 балл. Команда выиграла 13 поединков, дважды играла вничью и ни разу не проигрывала. Коллектив забил 28 мячей и пропустил девять голов. в последних встречах лидер чемпионата выиграл у «Ламии» 1:0, «Атромитоса» 0:3 и у «Ариса» 1:0. Команда чувствует себя уверенно с любыми соперниками и часто побеждает.

Информация для ставок

«Олимпиакос» выиграл четыре поединка кряду

«Аполлон» шесть матчей без побед кряду

У «Олимпиакоса» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40. Команды много забивают в последнее времЯ, так что у этой ставки большие шансы воплотится в реальность. Фаворитами являются гости, которые неплохо проявляют себя в последних играх, кроме того, это еще и лидер чемпионата. Команда может выиграть турнир.