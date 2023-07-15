«Архентинос Хуниорс» — «Колон». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (17.07.2023)

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сегодня, 11:49

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Архентинос Хуниорс», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Выбрать триумф гостей можно по 6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Архентинос Хуниорс» борется за место в плей-офф Суперлиги Аргентины и находится очень близко к своей цели. Команда занимает 11 место с 34 баллами и всего на два пункта отстает от необходимого девятого места. В предстоящей встрече с «Колон» на своем поле у хозяев будет хорошая возможность одержать победу и возможно продвинуться по турнирной таблице. Два последних матча «Архентинос Хуниорс» завершились ничьими с «Барракас Сентраль» (0:0) и «Институто» (0:0).

«Колон» не впечатляет в нынешнем сезоне и идет внизу турнирной таблицы, а именно на 24 месте. В активе команды 25 очков, и чтобы существенно изменить ситуацию, футболистам необходимо выигрывать сразу несколько матчей подряд. В предстоящей встрече шансов у гостей будет немного, но при хорошей реализации могут зацепиться за очки. В прошлом туре «Колон» сыграл вничью с «Бельграно» (0:0), а ранее уступил на выезде «Ривер Плейт» (0:2).

Информация для ставок

«Архентинос Хуниорс» не может выиграть уже четыре поединка подряд в чемпионате Аргентины

Пять из десяти последних матчей «Колон» завершились ничейными результатами

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Архентинос Хуниорс» выиграл три поединка из пяти последних при двух поражениях

Прогноз

«Колон» очень слабо играет на выезде, и мы предполагаем, что в этот раз клуб также не сможет набрать очки. Рекомендуем сделать ставку на победу «Архентинос Хуниорс» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.