«Архентинос Хуниорс» — «Колон». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (17.07.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Архентинос Хуниорс», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Выбрать триумф гостей можно по 6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.
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17 июля 2023, 03:30
понедельник
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Архентинос Хуниорс» борется за место в плей-офф Суперлиги Аргентины и находится очень близко к своей цели. Команда занимает 11 место с 34 баллами и всего на два пункта отстает от необходимого девятого места. В предстоящей встрече с «Колон» на своем поле у хозяев будет хорошая возможность одержать победу и возможно продвинуться по турнирной таблице. Два последних матча «Архентинос Хуниорс» завершились ничьими с «Барракас Сентраль» (0:0) и «Институто» (0:0).
«Колон» не впечатляет в нынешнем сезоне и идет внизу турнирной таблицы, а именно на 24 месте. В активе команды 25 очков, и чтобы существенно изменить ситуацию, футболистам необходимо выигрывать сразу несколько матчей подряд. В предстоящей встрече шансов у гостей будет немного, но при хорошей реализации могут зацепиться за очки. В прошлом туре «Колон» сыграл вничью с «Бельграно» (0:0), а ранее уступил на выезде «Ривер Плейт» (0:2).
Информация для ставок
- «Архентинос Хуниорс» не может выиграть уже четыре поединка подряд в чемпионате Аргентины
- Пять из десяти последних матчей «Колон» завершились ничейными результатами
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Архентинос Хуниорс» выиграл три поединка из пяти последних при двух поражениях
Прогноз
«Колон» очень слабо играет на выезде, и мы предполагаем, что в этот раз клуб также не сможет набрать очки. Рекомендуем сделать ставку на победу «Архентинос Хуниорс» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.