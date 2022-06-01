Армения – Ирландия. Прогноз на матч Лиги Наций (04.06.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.95. Поверить в успех Армении можно по 4.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35.
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завтра, 16:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.65.
Форма команд
Сборная Армении за несколько туров до конца квалификации на ЧМ-2022 в Катаре имела шансы на второе место в группе, однако команде не хватило сил и пройти в плей-офф. Тем не менее, коллектив очевидно стал сильнее, и представляет собой серьезную единицу, с которой более сильным сборным придется считаться. В прошлом матче команда потерпела разгромное поражение в товарищеском матче с Норвегией (0:9), а ранее минимально обыграла Черногорию (1:0).
Ирландия провалила прошлую квалификацию и сейчас не может похвастаться хорошей физической формой, исходя из последних матчей команды. Тем не менее, Лига Наций является совершенно другим турниром и победа в группе будет очень важной и ценной для коллектива, поэтому успех в этой встрече дал бы хороший мотивационный толчок футболистам. Последние два матча Ирландии закончились победой над Литвой (1:0) и ничейным результатом с Бельгией (2:2).
Информация для ставок
- Армения выиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Сборная Ирландии не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- Два последних матча между коллективами заканчивались минимальными победами Ирландии
- Четыре из пяти последних матчей Армении завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Армения практически не побеждает в последних встречах и в предстоящем матче одержать победу у команды будет не так много шансов. Предполагаем, что гости одержат минимальную победу, поставить на которую можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.