Армения – Ирландия. Прогноз на матч Лиги Наций (04.06.2022)

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01 июня 2022, 16:19

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.95. Поверить в успех Армении можно по 4.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.65.

Форма команд

Сборная Армении за несколько туров до конца квалификации на ЧМ -2022 в Катаре имела шансы на второе место в группе, однако команде не хватило сил и пройти в плей-офф. Тем не менее, коллектив очевидно стал сильнее, и представляет собой серьезную единицу, с которой более сильным сборным придется считаться. В прошлом матче команда потерпела разгромное поражение в товарищеском матче с Норвегией (0:9), а ранее минимально обыграла Черногорию (1:0).

Ирландия провалила прошлую квалификацию и сейчас не может похвастаться хорошей физической формой, исходя из последних матчей команды. Тем не менее, Лига Наций является совершенно другим турниром и победа в группе будет очень важной и ценной для коллектива, поэтому успех в этой встрече дал бы хороший мотивационный толчок футболистам. Последние два матча Ирландии закончились победой над Литвой (1:0) и ничейным результатом с Бельгией (2:2).

Информация для ставок

Армения выиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах

Сборная Ирландии не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Два последних матча между коллективами заканчивались минимальными победами Ирландии

Четыре из пяти последних матчей Армении завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Армения практически не побеждает в последних встречах и в предстоящем матче одержать победу у команды будет не так много шансов. Предполагаем, что гости одержат минимальную победу, поставить на которую можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.