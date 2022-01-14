«Арминия» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (16.01.2022)

Ставки букмекеров
«Арминия» считается фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.01. Поставить на успех «Гройтер Фюрт» можно по 4.1. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.4.
Линия БК Фонбет дает коэффициент 2.08 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.8 на ТМ 2.5.
Форма команд
«Арминия» проиграла всего один матч из пяти последних в Бундеслиге, но это не помогло команде покинуть зону вылета. Клуб занимает 17 место и набрал 17 очков, однако имеет хорошие шансы подняться выше по турнирной таблице в случае успехов в следующих поединках. У клуба не самая лучшая статистика забитых и пропущенных мячей (17:26). В последних двух турах чемпионата Германии «Арминия» сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2) и обыграла на выезде «РБ Лейпциг» (2:0).
«Гройтер Фюрт» старается брать очки в последних матчах, однако этого очень мало, чтобы заявить о готовности команды бороться за сохранение места в Бундеслиге. После 18 туров клуб идет на последнем месте и набрал только шесть очков, а отставание от нынешнего оппонента составляет 11 баллов, что отыграть очень тяжело. В прошлом поединке «Гройтер Фюрт» сыграл вничью со «Штутгартом» (0:0), а еще ранее с тем же счетом разошелся миром с «Аугсбургом».
Информация для ставок
- «Гройтер Фюрт» проиграл в семи из десяти последних матчах, а «Арминия» проиграла четыре встречи
- «Гройтер Фюрт» не может забить на выезде больше одного мяча уже девять поединков
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Арминия» не может выиграть на своем поле у «Гройтер Фюрт» уже четыре матча
Прогноз
«Гройтер Фюрт» улучшил свои результаты, но впереди еще много работы. Предполагаем, что гости не смогут навязать борьбу «Арминии» и не наберут очков в этой встрече. Сделать ставку на победу «Арминии» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.01.