«Арминия» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (16.01.2022)

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вчера, 17:46

Ставки букмекеров

«Арминия» считается фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.01. Поставить на успех «Гройтер Фюрт» можно по 4.1. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.4.

Линия БК Фонбет дает коэффициент 2.08 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.8 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» проиграла всего один матч из пяти последних в Бундеслиге, но это не помогло команде покинуть зону вылета. Клуб занимает 17 место и набрал 17 очков, однако имеет хорошие шансы подняться выше по турнирной таблице в случае успехов в следующих поединках. У клуба не самая лучшая статистика забитых и пропущенных мячей (17:26). В последних двух турах чемпионата Германии «Арминия» сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2) и обыграла на выезде «РБ Лейпциг» (2:0).

«Гройтер Фюрт» старается брать очки в последних матчах, однако этого очень мало, чтобы заявить о готовности команды бороться за сохранение места в Бундеслиге. После 18 туров клуб идет на последнем месте и набрал только шесть очков, а отставание от нынешнего оппонента составляет 11 баллов, что отыграть очень тяжело. В прошлом поединке «Гройтер Фюрт» сыграл вничью со «Штутгартом» (0:0), а еще ранее с тем же счетом разошелся миром с «Аугсбургом».

Информация для ставок

«Гройтер Фюрт» проиграл в семи из десяти последних матчах, а «Арминия» проиграла четыре встречи

«Гройтер Фюрт» не может забить на выезде больше одного мяча уже девять поединков

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Арминия» не может выиграть на своем поле у «Гройтер Фюрт» уже четыре матча

Прогноз

«Гройтер Фюрт» улучшил свои результаты, но впереди еще много работы. Предполагаем, что гости не смогут навязать борьбу «Арминии» и не наберут очков в этой встрече. Сделать ставку на победу «Арминии» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.01.