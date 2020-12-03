ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Бернли» — «Эвертон». Прогноз на матч чемпионата Англии (05.12.2020)

03 декабря 2020, 05:16
00:00 / 00:00

«Бернли» и «Эвертон» вряд ли могут быть довольны своими последними результатами. Кому все-таки удастся прервать свою неудачную серию?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет больше склоняется к победе гостей в предстоящем поединке. Коэффициент на этот исход равен 1,96. Ничью можно сыграть за 3,70, а вот успех хозяев отмечен котировкой 4,10.

В линии БК тотал установлен на отметке в 2,5 гола. Больше можно сыграть за 2,05, а меньше за 1,86.

Форма команд

«Бернли» является худшей командой Премьер-Лиги по игре в атаке, всего лишь четыре забитых мяча. Неудивительно, что команда идет на 19-й позиции. Единственную победу в сезоне удалось одержать над «Кристал Пэлас» (1:0) в прошлой домашней встрече. В прошлом туре «Бернли» без шансов уступил «Манчестер Сити» (0:5).

«Эвертон» после отличного старта сезона откровенно забуксовал. Подопечные Карло Анчелотти опустились на восьмое место. В пяти последних встречах четыре поражения. Удалось обыграть в этом отрезке только «Фулхэм» (3:2). Такие результаты связаны с большим количеством травм. Вот только сейчас лидеры команды начинают возвращаться в строй.

Информация для ставок

  • «Бернли» выиграл в 3 из 10 последних домашних поединков
  • «Эвертон» проиграл в 4 из 10 последних выездных встреч
  • «Эвертон» выиграл три из четырех последних матчей с «Бернли»

Прогноз

При всем уважении к «Бернли», в созидании у команды серьезные проблемы. Мы считаем, что «Эвертон» начнет эту встречу осторожно. В ней будет много борьбы и стандартных положений. Предлагаем вам сыграть комбинированную ставку на этот матч. Мы считаем, что Эвертон не проиграет плюс тотал меньше 3,5 мячей. Не верится в то, что команды порадуют голевой феерией, и при этом класс гостей все-таки выше. В букмекерской конторе Мелбет такой исход можно сыграть с коэффициентом 1,71.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.113.582.00
BetCity 3.90 3.40 2.06
Fonbet 4.15 3.50 1.90
Мелбет 3.92 3.68 1.98
Лига ставок 3.75 3.55 2.11
«Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Сегодня, 03:39Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
АЕК – «Пафос». Прогноз на матч чемпионата Кипра (09.12.2020)
Вчера, 11:24Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)
Вчера, 09:47Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Зальцбург» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:37Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Мидтьюлланд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:12Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Бристоль Сити» — «Блэкберн». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (09.12.2020)
Вчера, 08:40Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100