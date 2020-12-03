«Кадис» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.12.2020)

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03 декабря 2020, 04:13

«Кадис» является одним из главных открытий этого сезона. Способна ли команда оказать достойное сопротивление «Барселоне»?

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в успехе «Барселоны». Хотя не исключаем, что здесь они все-таки продолжают больше верить в имя команды. Коэффициент на победу гостей равен 1,42, ничья котируется на отметке 4,90, а вот победа «Кадиса»: 7,70.

В линии на тотал идет небольшой уклон в пользу больше. Тотал меньше представлен коэффициентом 2,21, а тотал больше 2,5 мячей: 1,74.

Форма команд

«Кадис» после одиннадцати сыгранных туров идет на шестой позиции. При этом у команды всего лишь девять забитых мячей, то есть меньше одного гола за игру. Сейчас у подопечных Альваро Серверы не лучший отрезок – поражения от «Атлетико» (0:4) и «Реала Сосьедад» (0:1), а также ничья с «Эльче» (1:1).

«Барселона» несколько улучшила свое настроение, одержав победу над «Ференцварошем», но в ней мало кто сомневался. Дела у команды в Примере обстоят гораздо хуже, чем в Лиге Чемпионов. Победы чередуются с поражениями. В прошлом туре удалось переиграть «Осасуну», а до этого состоялся проигрыш мадридскому «Атлетико» (0:1). Отставание от лидера составляет уже десять очков, правда, есть два матча в запасе.

Информация для ставок

«Кадис» забивает в пяти из десяти последних домашних матчей

«Барселона» пропускает в пяти из десяти выездных поединков

В двух из трех последних матчей между этими командами «Кадис» забивал

Прогноз

Мы считаем, что «Кадис» в игре с «Барселоной» попробует удивить хозяев напором и не будет делать ставку на оборонительную игру. Учитывая нестабильность гостей и их определенную усталость после игры Лиги Чемпионов, не исключаем гол от хозяев. Букмекеры предлагают весьма неплохие котировки на этот исход. В букмекерской конторе Бетсити можно сыграть, что «Кадис» забьет, с коэффициентом 1,75.