«Атлетик» Бильбао — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.12.2020)

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03 декабря 2020, 04:52

В двенадцатом туре Примеры встретятся «Атлетик» Бильбао и «Сельта». Сумеют ли команды сыграть результативно?

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры не могут определиться с явным фаворитом. С минимальным преимуществом в котировках букмекеров идет «Атлетик» из Бильбао. За его победу предложен коэффициент 2,27. Сыграть ничью можно за 3,22, а победа гостей котируется в 3,48.

По мнению букмекерской конторы Фонбет, игра не получится результативной, и в ней вряд ли будет забито три и более голов. Сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей можно с коэффициентом 2,36, а заиграть классический низ ТМ 2,5 мячей можно за 1,66.

Форма команд

«Атлетик» в этом сезоне выступает довольно ровно. После 10 сыгранных матчей команда идет на девятой позиции. В последней встрече зафиксирована ничья с «Хетафе» (1:1).

«Сельта» в прошлом туре добыла вторую победу в Примере. Была обыграна «Гранада» (4:2). У команды серьезные проблемы в обороне – 20 пропущенных мячей. В среднем два мяча за игру пропускают подопечные Эдуардо Коудета. Это одна из главных причин, почему клуб находится в зоне вылета, на 18-ой позиции.

Информация для ставок

«Атлетик» забивает в шести из семи последних матчей

«Сельта» забивает в четырех из пяти последних поединков

«Сельта» пропустила восемь мячей в четырех последних выездных встречах

Шесть из восьми последних матчей между этими командами завершались на итоговый тотал больше 2,5 голов

Прогноз

Букмекеры не верят в результативный исход противостояния. Мы другого мнения. У «Сельты» серьезные проблемы в обороне. «Атлетик» пока не может похвастаться стабильностью. Команда играет перепадами. Ожидаем, что как минимум два гола команды забьют. Предлагаем сыграть итоговый тотал больше с покупкой до 2 мячей. За такой исход букмекерская контора Фонбет предлагает коэффициент 1.76.