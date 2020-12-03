ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.12.2020)

03 декабря 2020, 03:17
00:00 / 00:00

«Атлетико» продолжает быть единственной командой в Примере, которая не знает горечи поражений в этом сезоне. Удастся ли им продлить эту серию в поединке с «Вальядолидом»?

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в триумфе хозяев поля. Коэффициент на их победу находится на отметке 1,39. Ничья представлена коэффициентом 4,55, а ставка на триумф гостей может увеличить банк в девять раз в случае их победы.

Большинство матчей с участием «Атлетико» являются низовыми. Именно по этой причине букмекерская контора Фонбет выставила коэффициент на тотал меньше 2,5 голов 1,72, а вот тотал больше 2,5 мячей можно заиграть за 2,25.

Форма команд

Во вторник 1 декабря «Атлетико» провел тяжелейший матч с «Баварией» в рамках пятого тура Лиги Чемпионов и добыл столь важную для себя ничью (1:1). В Примере команда действует выше всяких похвал – семь побед и две ничьи в девяти поединках. Победная серия уже насчитывает шесть встреч. В последнем матче в чемпионате удалось переиграть «Валенсию» (1:0).

«Вальядолид» после семи сыгранных туров казался главным аутсайдером. В активе команды было всего лишь три очка. Правда, в последних встречах подопечные Серхио Гонсалеса набрали отличный ход, обыграли «Атлетик» (2:1), «Гранаду» (3:1) и свели вничью матч с «Леванте» (1:1). Таким образом, им удалось подняться с зоны вылета и закрепиться на 17-м месте.

Информация для ставок

  • Три последних домашних матча «Атлетико» завершились итоговым тотал меньше 2,5 мячей
  • Три из пяти последних поединков «Вальядолида» сыграны на ТМ 2,5 мячей
  • Три последних очных противостояния между этими командами завершились на классический низ

Прогноз

Не видим предпосылок к результативной встрече. «Атлетико» провел тяжелый матч с «Баварией». «Вальядолид», несмотря на успешную серию, практически не владеет мячом. Средний процент в трех последних поединках составляет всего лишь 34 процента. С такими цифрами наиграть на гол в Мадриде будет сложно. Предлагаем заиграть тотал меньше 2,5 мячей. Такой исход в букмекерской конторе Фонбет можно выбрать с коэффициентом 1,72.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.394.609.80
BetCity 1.39 4.70 9.60
Fonbet 1.35 4.70 10.00
Мелбет 1.43 4.60 8.69
«Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Сегодня, 03:39Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
АЕК – «Пафос». Прогноз на матч чемпионата Кипра (09.12.2020)
Вчера, 11:24Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)
Вчера, 09:47Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Зальцбург» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:37Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Мидтьюлланд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:12Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Бристоль Сити» — «Блэкберн». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (09.12.2020)
Вчера, 08:40Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
03 декабря в 03:22
Хмм, Любопытно. Атлетико
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100