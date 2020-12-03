«Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.12.2020)

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03 декабря 2020, 03:17

«Атлетико» продолжает быть единственной командой в Примере, которая не знает горечи поражений в этом сезоне. Удастся ли им продлить эту серию в поединке с «Вальядолидом»?

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в триумфе хозяев поля. Коэффициент на их победу находится на отметке 1,39. Ничья представлена коэффициентом 4,55, а ставка на триумф гостей может увеличить банк в девять раз в случае их победы.

Большинство матчей с участием «Атлетико» являются низовыми. Именно по этой причине букмекерская контора Фонбет выставила коэффициент на тотал меньше 2,5 голов 1,72, а вот тотал больше 2,5 мячей можно заиграть за 2,25.

Форма команд

Во вторник 1 декабря «Атлетико» провел тяжелейший матч с «Баварией» в рамках пятого тура Лиги Чемпионов и добыл столь важную для себя ничью (1:1). В Примере команда действует выше всяких похвал – семь побед и две ничьи в девяти поединках. Победная серия уже насчитывает шесть встреч. В последнем матче в чемпионате удалось переиграть «Валенсию» (1:0).

«Вальядолид» после семи сыгранных туров казался главным аутсайдером. В активе команды было всего лишь три очка. Правда, в последних встречах подопечные Серхио Гонсалеса набрали отличный ход, обыграли «Атлетик» (2:1), «Гранаду» (3:1) и свели вничью матч с «Леванте» (1:1). Таким образом, им удалось подняться с зоны вылета и закрепиться на 17-м месте.

Информация для ставок

Три последних домашних матча «Атлетико» завершились итоговым тотал меньше 2,5 мячей

Три из пяти последних поединков «Вальядолида» сыграны на ТМ 2,5 мячей

Три последних очных противостояния между этими командами завершились на классический низ

Прогноз

Не видим предпосылок к результативной встрече. «Атлетико» провел тяжелый матч с «Баварией». «Вальядолид», несмотря на успешную серию, практически не владеет мячом. Средний процент в трех последних поединках составляет всего лишь 34 процента. С такими цифрами наиграть на гол в Мадриде будет сложно. Предлагаем заиграть тотал меньше 2,5 мячей. Такой исход в букмекерской конторе Фонбет можно выбрать с коэффициентом 1,72.