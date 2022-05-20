«Арсенал» Тула — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2022)

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20 мая 2022, 10:05

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет. Победа тульского «Арсенала» будет стоить 4.4, ничью можно поставить по 3.9. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.83.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.93 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Арсенал» из Тулы так и не смог собраться в этом сезоне и на его протяжении выглядел очень блекло. Команда набрала 23 очка и идет на последнем месте в турнирной таблице, а следующий сезон уже точно начнет в ФНЛ . В предстоящей встрече коллектив может помешать и своему сопернику в случае победы над ним, ведь «Урал» еще сохраняет шансы остаться в РПЛ . В прошлом туре «Арсенал» из Тулы проиграл «Уфе» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Урал» продолжает цепляться за очки и очень надеется сохранить своем место в РПЛ на следующий сезон. Перед заключительным туром команда занимает 12 место с 30 очками в активе, однако опережает ближайшего конкурента всего на один пункт. Это говорит о том, что в игре с аутсайдером от клуба из Екатеринбурга болельщики ожидают только победу. Два последних матча «Урала» завершились крупной победой над «Рубином» (3:0) и поражением «Спатаку» (1:3).

Информация для ставок

«Арсенал» Тула не может выиграть уже 13 матчей подряд во всех турнирах

«Урал» выиграл три из четырех последних матчей в чемпионате России

Три последних встречи между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

В двух последних личных встречах сильнее был «Урал»

Прогноз

«Урал» еще имеет турнирную мотивацию и в последних матчах уверенно набирал очки. Предполагаем, что гости одержат такую важную для себя победу, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85.