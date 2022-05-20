«Арсенал» Тула — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет. Победа тульского «Арсенала» будет стоить 4.4, ничью можно поставить по 3.9. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.83.
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1 : 2
завершен
21 мая 2022, 17:00
суббота
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.93 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Арсенал» из Тулы так и не смог собраться в этом сезоне и на его протяжении выглядел очень блекло. Команда набрала 23 очка и идет на последнем месте в турнирной таблице, а следующий сезон уже точно начнет в ФНЛ. В предстоящей встрече коллектив может помешать и своему сопернику в случае победы над ним, ведь «Урал» еще сохраняет шансы остаться в РПЛ. В прошлом туре «Арсенал» из Тулы проиграл «Уфе» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).
«Урал» продолжает цепляться за очки и очень надеется сохранить своем место в РПЛ на следующий сезон. Перед заключительным туром команда занимает 12 место с 30 очками в активе, однако опережает ближайшего конкурента всего на один пункт. Это говорит о том, что в игре с аутсайдером от клуба из Екатеринбурга болельщики ожидают только победу. Два последних матча «Урала» завершились крупной победой над «Рубином» (3:0) и поражением «Спатаку» (1:3).
Информация для ставок
- «Арсенал» Тула не может выиграть уже 13 матчей подряд во всех турнирах
- «Урал» выиграл три из четырех последних матчей в чемпионате России
- Три последних встречи между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- В двух последних личных встречах сильнее был «Урал»
Прогноз
«Урал» еще имеет турнирную мотивацию и в последних матчах уверенно набирал очки. Предполагаем, что гости одержат такую важную для себя победу, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85.