«Астон Вилла» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (25.04.2023)

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сегодня, 11:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Фулхэма» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Астон Вилла» продолжает свою серию без поражений в чемпионате Англии и даже рассчитывает побороться за зону еврокубков. Перед стартом очередного тура команда занимает шестое место с 51 баллом и отстает от «Тоттенхэма» всего на два пункта. В матче с нестабильным «Фулхэмом» хозяевам очень нужна победа, которая возможно поможет им догнать конкурента. Два последних матча «Астон Виллы» в АПЛ завершились ничьей с «Брентфордом» (1:1) и крупно победой над «Ньюкасл Юнайтед» (3:0).

«Фулхэм» после серии поражений в чемпионате, в последних двух турах добился побед и остановился на девятом месте с 45 баллами. Отставание от зоны еврокубков составляет восемь очков и вряд ли коллектив сможет за нее побороться. В выездной встрече с набравших ход соперником для гостей даже ничья стала бы неплохим результатом. В прошлом туре «Фулхэм» оказался сильнее «Лидса» (2:1), а ранее переиграл на выезде «Эвертон» (3:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» не проигрывает уже девять матчей подряд

Четыре последних матча на выезде «Фулхэма» завершились исходом «обе забьют»

«Астон Вилла» проиграла три последних матча «Фулхэму» при двух победах

Прогноз

Команды часто обмениваются голами в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз произойдет нечто подобное. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.