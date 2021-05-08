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«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Англии (09.05.2021)

вчера, 07:43

«Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Астон Вилле» в рамках 35-го тура английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.8, ничейный исход котируется в 3.7, а победа «Астон Виллы» представлена коэффициентом 4.5.

Форма команд

«Астон Вилла» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 48 баллов. В нынешнем сезоне клуб из Бирмингема выиграл 14 поединков, 6 раз сыграл вничью и проиграл в 13 матчах. «Астон Вилла» забила 48 голов и пропустила 38 мячей. Последнее время «львы» показывают не лучшие результаты, однако всё еще сохраняют теоретические шансы на попадание в еврокубки.

«Манчестер Юнайтед» находится на второй строчке чемпионата с 67 баллами в активе. На счету манкунианцев 19 побед, 10 ничьих и 4 поражения. В этом сезоне команда забила 64 мяча и пропустила 35 голов. «Манчестер Юнайтед» находится в очень хорошей форме и давно не проигрывает в АПЛ, на этой неделе МЮ вышел в финал Лиги Европы, одолев «Рому».

Информация для ставок

  • «Астон Вилла» выиграла два из последних пяти матчей
  • «Манчестер Юнайтед» проиграл один из последних пяти поединков во всех турнирах
  • У «Манчестер Юнайтед» девять забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.55. Еще одна актуальная ставка на игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.63.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.76 1.69 2.28
Лига Ставок 2.08 1.76 1.64 2.27
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 3.26 1.35 2.90 1.38 1.68 2.21
BetBoom 3.21 1.37 2.06 1.80 1.62 2.38
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shlomo
shlomo
вчера в 08:10
МЮ должен выигрывать
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