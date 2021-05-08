«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Англии (09.05.2021)

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вчера, 07:43

«Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Астон Вилле» в рамках 35-го тура английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.8, ничейный исход котируется в 3.7, а победа «Астон Виллы» представлена коэффициентом 4.5.

Форма команд

«Астон Вилла» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 48 баллов. В нынешнем сезоне клуб из Бирмингема выиграл 14 поединков, 6 раз сыграл вничью и проиграл в 13 матчах. «Астон Вилла» забила 48 голов и пропустила 38 мячей. Последнее время «львы» показывают не лучшие результаты, однако всё еще сохраняют теоретические шансы на попадание в еврокубки.

«Манчестер Юнайтед» находится на второй строчке чемпионата с 67 баллами в активе. На счету манкунианцев 19 побед, 10 ничьих и 4 поражения. В этом сезоне команда забила 64 мяча и пропустила 35 голов. «Манчестер Юнайтед» находится в очень хорошей форме и давно не проигрывает в АПЛ , на этой неделе МЮ вышел в финал Лиги Европы, одолев «Рому».

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла два из последних пяти матчей

«Манчестер Юнайтед» проиграл один из последних пяти поединков во всех турнирах

У «Манчестер Юнайтед» девять забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.55. Еще одна актуальная ставка на игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.63.