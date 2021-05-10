ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Аталанта» — «Беневенто». Прогноз на матч Серии А (12.05.2021)

вчера, 23:38

В 36-м туре Серии А «Аталанта» принимает «Беневенто». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.197.7416.35
Лига Ставок 1.20 7.80 13.00
Мелбет 1.22 7.90 14.00
1XBET 1.03 20.00 17.00
BetBoom 1.20 7.55 14.09

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.18. Рискнуть на триумф «Беневенто» можно по 15.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 7.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.84, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Аталанта» продолжает борьбу за серебряные медали чемпионата и имеет хорошие шансы на успех. Команда уверенно проводит свои поединки и за несколько матчей до конца чемпионата делит второе место с «Миланом». Матч с «Беневенто» очень важен с точки зрения набора очков, ведь подопечные Гасперини имеют шанс оторваться от преследователей. В прошлой игре «Аталанта» обыграла на выезде «Парму» (5:2), а немного ранее сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1).

«Беневенто» находится в зоне вылета и отстает на три очка от ближайшего соперника. Чтобы сохранить место в чемпионате, коллективу необходимо набирать максимальное количество очков в оставшихся турах, сделать это будет довольно проблематично. Последние два матча «Беневенто» проиграл «Кальяри» (1:3) и «Милану» (0:2).

Информация для ставок

• «Аталанта» не проигрывает девять матчей в чемпионате подряд, а «Беневенто» не может выиграть семь матчей
• Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» на своем поле завершились тоталом больше 3.5 мячей
• «Беневенто» проиграл три последних матчей против «Аталанты»

Прогноз

«Аталанта» выглядит гораздо сильнее «Беневенто» и три очка коллективу из Бергамо очень необходимы. Хозяева поля с большой вероятностью и в этом матче одержат победу. Сделать ставку на победу «Аталанты» с форой -2 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Наполи» — «Удинезе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.33
Мелбет 3.32 1.31
1XBET 6.30 1.09 3.32 1.31 2.79 1.43
BetBoom 7.78 1.10 3.73 1.30 2.96 1.42
«Спартаку» удалось проводить Тедеско красиво, но победа красно-белых вновь с оговорками
Вчера, 23:11Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:44
Победа хозяев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100