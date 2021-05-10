«Аталанта» — «Беневенто». Прогноз на матч Серии А (12.05.2021)

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вчера, 23:38

В 36-м туре Серии А «Аталанта» принимает «Беневенто». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.18. Рискнуть на триумф «Беневенто» можно по 15.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 7.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.84, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Аталанта» продолжает борьбу за серебряные медали чемпионата и имеет хорошие шансы на успех. Команда уверенно проводит свои поединки и за несколько матчей до конца чемпионата делит второе место с «Миланом». Матч с «Беневенто» очень важен с точки зрения набора очков, ведь подопечные Гасперини имеют шанс оторваться от преследователей. В прошлой игре «Аталанта» обыграла на выезде «Парму» (5:2), а немного ранее сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1).

«Беневенто» находится в зоне вылета и отстает на три очка от ближайшего соперника. Чтобы сохранить место в чемпионате, коллективу необходимо набирать максимальное количество очков в оставшихся турах, сделать это будет довольно проблематично. Последние два матча «Беневенто» проиграл «Кальяри» (1:3) и «Милану» (0:2).

Информация для ставок

• «Аталанта» не проигрывает девять матчей в чемпионате подряд, а «Беневенто» не может выиграть семь матчей

• Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» на своем поле завершились тоталом больше 3.5 мячей

• «Беневенто» проиграл три последних матчей против «Аталанты»

Прогноз

«Аталанта» выглядит гораздо сильнее «Беневенто» и три очка коллективу из Бергамо очень необходимы. Хозяева поля с большой вероятностью и в этом матче одержат победу. Сделать ставку на победу «Аталанты» с форой -2 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83.

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