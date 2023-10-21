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«Аталанта» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (22.10.2023)

вчера, 13:38
Аталанта

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф «Вероны» можно за 6.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.534.276.94
Лига Ставок 1.56 4.30 6.40
Pari 1.53 4.20 6.80

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Аталанта» старается не терять очки в чемпионате Италии, но матчи с сильными соперниками не всегда удаются команде из Бергамо. Коллектив располагается на шестом месте с 13 баллами и всего на четыре позиции отстает от третьего места. В домашней встрече с «Дженоа», болельщики будут ждать от своей команды исключительно победы. В прошлом туре «Аталанта» уступила на выезде «Лацио» (2:3), а ранее переиграла в Лиге Европы «Спортинг» (2:1) на выезде.

«Дженоа» после возвращения в Серию А пытается закрепиться в турнирной таблице, но выходит не всегда удачно. Коллектив набрал только восемь очков и располагается на 15 месте, опережая на четыре пункта зону вылета. В игре с «Аталантой» любые набранные баллы будут хорошим результатом для хозяев. Два последних матча «Дженоа» завершились поражением от «Милана» (0:1) и ничьей с «Удинезе» (2:2).

Информация для ставок

  • «Дженоа» выиграл три матча на выезде из десяти последних матчей
  • «Аталанта» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вничью
  • Три из четырех последних матчей команд закончились счетом (0:0)

Прогноз

Предполагаем, что «Аталанта» будет иметь большое преимущество и в конечном итоге добьется победы. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.52 1.88 2.01 1.48 2.76
Лига Ставок 2.70 1.47 1.89 1.95 1.48 2.67
Pari 1.85 1.97
Все комментарии
idres
idres
вчера в 14:31
Важно отметить, что Аталанте очень часто не просто даются матчи против Дженоа, и если сразу обращаться к цифрам, то станет ясно, данная тенденция действительно присутствует. С конца 2018 года Дженоа ни разу не проиграла "Бергамаскам"более чем в один мяч, а это на секундочку, аж 8-мь очных встреч кряду. Да и выездные игры в этом сезоне, коллектив проводит более чем организовано, ведь за все 4-е такие встречи фора (+1) ни разу не подвела. Да, не все соперники были серьезными, но отрицать факт хорошего игрового состояния Дженоа, попросту нельзя.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:54
Думаю что Аталанта на своём поле выиграет эту игру!
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