«Аталанта» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (22.10.2023)

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вчера, 13:38

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф «Вероны» можно за 6.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Аталанта» старается не терять очки в чемпионате Италии, но матчи с сильными соперниками не всегда удаются команде из Бергамо. Коллектив располагается на шестом месте с 13 баллами и всего на четыре позиции отстает от третьего места. В домашней встрече с «Дженоа», болельщики будут ждать от своей команды исключительно победы. В прошлом туре «Аталанта» уступила на выезде «Лацио» (2:3), а ранее переиграла в Лиге Европы «Спортинг» (2:1) на выезде.

«Дженоа» после возвращения в Серию А пытается закрепиться в турнирной таблице, но выходит не всегда удачно. Коллектив набрал только восемь очков и располагается на 15 месте, опережая на четыре пункта зону вылета. В игре с «Аталантой» любые набранные баллы будут хорошим результатом для хозяев. Два последних матча «Дженоа» завершились поражением от «Милана» (0:1) и ничьей с «Удинезе» (2:2).

Информация для ставок

«Дженоа» выиграл три матча на выезде из десяти последних матчей

«Аталанта» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

Три из четырех последних матчей команд закончились счетом (0:0)

Прогноз

Предполагаем, что «Аталанта» будет иметь большое преимущество и в конечном итоге добьется победы. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.