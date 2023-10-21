«Аталанта» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (22.10.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Рискнуть на триумф «Вероны» можно за 6.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.2.
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сегодня, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Аталанта» старается не терять очки в чемпионате Италии, но матчи с сильными соперниками не всегда удаются команде из Бергамо. Коллектив располагается на шестом месте с 13 баллами и всего на четыре позиции отстает от третьего места. В домашней встрече с «Дженоа», болельщики будут ждать от своей команды исключительно победы. В прошлом туре «Аталанта» уступила на выезде «Лацио» (2:3), а ранее переиграла в Лиге Европы «Спортинг» (2:1) на выезде.
«Дженоа» после возвращения в Серию А пытается закрепиться в турнирной таблице, но выходит не всегда удачно. Коллектив набрал только восемь очков и располагается на 15 месте, опережая на четыре пункта зону вылета. В игре с «Аталантой» любые набранные баллы будут хорошим результатом для хозяев. Два последних матча «Дженоа» завершились поражением от «Милана» (0:1) и ничьей с «Удинезе» (2:2).
Информация для ставок
- «Дженоа» выиграл три матча на выезде из десяти последних матчей
- «Аталанта» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились вничью
- Три из четырех последних матчей команд закончились счетом (0:0)
Прогноз
Предполагаем, что «Аталанта» будет иметь большое преимущество и в конечном итоге добьется победы. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.