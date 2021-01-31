«Аталанта» — «Лацио»: прогноз на матч Серии А (31.01.2021)

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вчера, 13:07

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 20-й тур чемпионата Италии. «Аталанта» ждет в гости римский «Лацио».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет дома, а поставить на их победу можно с коэффициентом 1.75. Победа «Лацио» оценивается в 4.4, ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.51.

Форма команд

«Аталанта» не перестает удивлять своих болельщиков и всю Италию. В прошлом туре команда разнесла «Милан» на их поле (3:0). Подопечные Гасперини не знают авторитетов и в каждом матче настроены на ворота соперника. «Аталанта» давно не проигрывала в Серии А. Однако перед матчем с лидером Серии А были зафиксированы две ничьи с «Удинезе» (1:1) и «Дженоа» (0:0).

«Лацио» проводит добротный сезон и имеет в своем активе серию из нескольких побед. Последняя победа была одержана над непростым «Сассуоло», а туром ранее крупно обыграна «Рома» в дерби Рима. После такого результата болельщики клуба готовы многое им простить. Но коллектив Симоне Индзаги не собирается останавливаться на достигнутом.

Информация для ставок

• «Аталанта» не проигрывает уже 10 матчей подряд в Серии А

• «Лацио» выиграл последние 5 матчей

• В четырех последних встречах команд между собой было забито не менее 5 голов за игру

• «Лацио» не уходил без забитого мяча в 11 подряд выездных матчах во всех турнирах

Прогноз

На поле сойдутся две команды, которые имеют свой стиль игры. «Аталанта» и «Лацио» очень много забивают друг другу, поэтому рекомендуем на этом и сыграть. Тотал больше 3 мячей с коэффициентом 1.77 – оптимальная ставка на эту встречу в букмекерской конторе Мелбет.