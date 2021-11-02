«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

«Аталанта» сыграет дома против «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.
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2 : 2
завершен
02 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки букмекеров
Букмекерская компания Мелбет не определяет фаворита в этом противостоянии. Ставки на победу «Аталанты» идут в линии по коэффициенту 2.79, ничья – 3.92, а победа «Манчестер Юнайтед» оценивается по котировке 2.49.
При этом поединок в Бергамо эксперты рассматривают как результативный матч. Поставить на ТБ(2.5) голов можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.35.
Форма команд
Две недели назад соперники сошлись на стадионе «Олд Траффорд», где сильней оказался «Манчестер Юнайтед» (3:2). Английский клуб уступал в счете 0:2, но в итоге вырвал столь важную для себя победу.
В турнирной таблице группы F дружина Сульшера занимает первое место, набрав шесть очков. «Аталанта» идет в списке третьей с четырьмя баллами, но уступает второму «Вильярреалу» только по дополнительным показателям.
На минувших выходных подопечные Гасперини ушли от поражения в домашнем противостоянии с «Лацио» (2:2). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, после серии неудач в АПЛ разгромил на выезде «Тоттенхэм» со счетом 3:0.
Информация для ставок
- В 10 прошлых матчах «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов сыграла ставка ТБ(2,5)
- В 4 из 6 домашних поединков «Аталанты» во всех турнирах забивалось минимум три гола
- «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из 5 последних выездных поединков во всех турнирах
Прогноз
В Бергамо команды наверняка сыграют с прицелом на атаку. К этому располагает турнирная мотивация «Аталанты» и «Манчестер Юнайтед», а также последние результаты команд. Предлагаем ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Мелбет.