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«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

02 ноября 2021, 13:50

«Аталанта» сыграет дома против «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Лига чемпионов 2021/2022
Аталанта
Манчестер Юнайтед
2 : 2
завершен
02 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.033.932.25
Фонбет 2.85 3.80 2.30
Мелбет 3.06 3.60 2.44
1XBET 2.93 3.82 2.42
BetBoom 2.93 3.62 2.38

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет не определяет фаворита в этом противостоянии. Ставки на победу «Аталанты» идут в линии по коэффициенту 2.79, ничья – 3.92, а победа «Манчестер Юнайтед» оценивается по котировке 2.49.

При этом поединок в Бергамо эксперты рассматривают как результативный матч. Поставить на ТБ(2.5) голов можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

Две недели назад соперники сошлись на стадионе «Олд Траффорд», где сильней оказался «Манчестер Юнайтед» (3:2). Английский клуб уступал в счете 0:2, но в итоге вырвал столь важную для себя победу.

В турнирной таблице группы F дружина Сульшера занимает первое место, набрав шесть очков. «Аталанта» идет в списке третьей с четырьмя баллами, но уступает второму «Вильярреалу» только по дополнительным показателям.

На минувших выходных подопечные Гасперини ушли от поражения в домашнем противостоянии с «Лацио» (2:2). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, после серии неудач в АПЛ разгромил на выезде «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

Информация для ставок

  • В 10 прошлых матчах «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов сыграла ставка ТБ(2,5)
  • В 4 из 6 домашних поединков «Аталанты» во всех турнирах забивалось минимум три гола
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из 5 последних выездных поединков во всех турнирах

Прогноз

В Бергамо команды наверняка сыграют с прицелом на атаку. К этому располагает турнирная мотивация «Аталанты» и «Манчестер Юнайтед», а также последние результаты команд. Предлагаем ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.50 2.12 1.76
Мелбет 2.17 1.66
1XBET 2.30 1.59
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Все комментарии
heh2crqzeaxw
heh2crqzeaxw
02 ноября в 19:01
Футбольный клуб Манчестер одержит победу.
ftrhzvpm33ag
ftrhzvpm33ag
02 ноября в 19:00
Футбольный клуб Манчестер Юнайтед выиграет матч.
shlomo
shlomo
02 ноября в 14:58
Думаю, что ОЗ хорошая ставка на этот матч
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