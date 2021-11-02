«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

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02 ноября 2021, 13:50

«Аталанта» сыграет дома против «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Мелбет не определяет фаворита в этом противостоянии. Ставки на победу «Аталанты» идут в линии по коэффициенту 2.79, ничья – 3.92, а победа «Манчестер Юнайтед» оценивается по котировке 2.49.

При этом поединок в Бергамо эксперты рассматривают как результативный матч. Поставить на ТБ (2.5) голов можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

Две недели назад соперники сошлись на стадионе «Олд Траффорд», где сильней оказался «Манчестер Юнайтед» (3:2). Английский клуб уступал в счете 0:2, но в итоге вырвал столь важную для себя победу.

В турнирной таблице группы F дружина Сульшера занимает первое место, набрав шесть очков. «Аталанта» идет в списке третьей с четырьмя баллами, но уступает второму «Вильярреалу» только по дополнительным показателям.

На минувших выходных подопечные Гасперини ушли от поражения в домашнем противостоянии с «Лацио» (2:2). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, после серии неудач в АПЛ разгромил на выезде «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

Информация для ставок

В 10 прошлых матчах «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) В 4 из 6 домашних поединков «Аталанты» во всех турнирах забивалось минимум три гола

«Манчестер Юнайтед» выиграл 3 из 5 последних выездных поединков во всех турнирах

Прогноз