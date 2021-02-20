«Аталанта» — «Наполи». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.02.2021)

1613796055

вчера, 07:40

В 23-м туре Серии А «Аталанта» примет у себя «Наполи». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом матча «Аталанту». Команда играет дома, и поставить на её победу можно с коэффициентом 1.85. Победа «Наполи» оценивается в 4.1, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 2.08 на ТБ 3. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно за 1.8. Есть большая вероятность, что команды обменяются голами. Такую ставку можно сыграть за 1.62.

Форма команд

«Аталанта» имеет одинаковое количество очков с «Наполи» и делит с ними и «Лацио» 5-7 места, но у неаполитанцев есть одна игра в запасе. Бергамаски проиграли всего один раз в последних пяти поединках и понемногу возвращают свои прежние кондиции. В прошлом туре «Аталанта» победила «Кальяри» (1:0), а до этого обыграла в кубковом матче всё тот же «Наполи» (3:1).

Клуб из Неаполя сейчас не показывает стабильности в результатах и играет с переменным успехом. Несколько дней назад команда уступила в первом матче 1/16 финала Лиги Европы испанской «Гранаде» (0:2), а еще ранее проиграла «Аталанте» в Кубке страны (1:3). Между этими поединками случилась значимая победа над чемпионом Италии «Ювентусом» (1:0).

Информация для ставок

«Аталанта» проиграла в одном из последних десяти матчей во всех турнирах

«Наполи» проиграл пять последних выездных матчей

«Аталанта» забивала в десяти из одиннадцати домашних матчей во всех турнирах

«Наполи» проиграл два последних матча на поле команды из Бергамо

Прогноз

Совсем недавно «Аталанта» обыграла «Наполи» в рамках Кубка Италии, и мы считаем, что им по силам сделать это еще раз. «Наполи» проводил тяжелую встречу в Лиге Европы, и бергамаски должны выглядеть более свежими. Сделать ставку на победу хозяев можно сделать в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.85.