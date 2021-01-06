«Аталанта» — «Парма». Прогноз на матч чемпионата Италии (06.01.2021)

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06 января 2021, 05:02

«Аталанта» и «Парма» проведут очную встречу в рамках 16-го тура Серии А. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Сделать ставку на победу «Аталанты» букмекер Бетсити предлагает по коэффициенту 1.30. Вероятность ничьей оценивается в 6.55, а победа «Пармы» идет за 10.50.

С большим преимуществом в линии БК идут ставки на результативную игру. Тотал больше 2,5 голов получил котировку 1.41, меньше – 2.82.

Форма команд

«Аталанта» за пять прошлых туров чемпионата набрала 11 очков. «Оробичи» победили «Сассуоло» (5:1) в последней игре, а перед этим разгромили «Фиорентину» (3:0) и «Рому» (4:1). Также клуб из Бергамо сыграл ничейные матчи с «Болоньей» (2:2) и «Ювентусом» (1:1). В турнирной таблице «Аталанта» вплотную приблизились к первой шестерке – седьмое место и 25 очков на счету.

«Парма» проиграла три матча подряд в чемпионате Италии. Для «крестоносцев» неудачными оказались встречи с «Ювентусом» (0:4), «Кротоне» (1:2) и «Торино» (0:3) в прошлом туре. Из-за серии неудач клуб опустился на 16-ю строчку в таблице.

Информация для ставок

В 22 из 27 последних матчей «Пармы» забивалось минимум 3 гола

«Аталанта» победила «Парму» в 3 прошлых очных встречах

«Аталанта» забивала минимум три гола в трех предыдущих поединках на своем поле

Прогноз

«Аталанта» постепенно обрела стабильность. Команда Джан Пьеро Гасперини вновь результативно играет в атаке, за счет чего и добивается положительных результатов.