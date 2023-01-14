«Аталанта» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (15.01.2023)

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вчера, 23:55

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Рискнуть на триумф «Салернитаны» можно за 8.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.1

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.4.

Форма команд

В «Аталанте» происходят странные вещи, ведь клуб уже потерял несколько лидеров, один из которых Руслан Малиновский, перешедший в «Марсель». Сама команда из Бергамо сейчас располагается на шестом месте с 31 баллом и на шесть очков отстает от зоны Лиги Чемпионов, куда имеет цель попасть. В прошлом туре «Аталанта» выиграла сложный матч на выезде у «Болоньи» (2:1), а ранее разошлась миром со «Специей» (2:2).

«Салернитана» давно не радовала болельщиков победами и понемногу опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы, а именно на 15 место. В активе клуба 18 набранных очков, а отрыв от ближайшего соперника составляет два балла. Даже ничья станет хорошим результатом для гостей в этой встрече, поэтому матч будет напряженный и интересный. В прошлом туре «Салернитана» удержала ничью с «Торино» (1:1), а ранее уступила на своем поле «Милану» (1:2).

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Салернитана» проиграла шесть из семи последних матчей на выезде во всех турнирах

«Аталанта» выиграла три из пяти последних поединков у «Салернитаны»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Аталанта» выглядит гораздо сильнее «Салернитаны» и постарается как можно быстрее завладеть преимуществом. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.