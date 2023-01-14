«Аталанта» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (15.01.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Рискнуть на триумф «Салернитаны» можно за 8.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.1
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сегодня, 20:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.4.
Форма команд
В «Аталанте» происходят странные вещи, ведь клуб уже потерял несколько лидеров, один из которых Руслан Малиновский, перешедший в «Марсель». Сама команда из Бергамо сейчас располагается на шестом месте с 31 баллом и на шесть очков отстает от зоны Лиги Чемпионов, куда имеет цель попасть. В прошлом туре «Аталанта» выиграла сложный матч на выезде у «Болоньи» (2:1), а ранее разошлась миром со «Специей» (2:2).
«Салернитана» давно не радовала болельщиков победами и понемногу опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы, а именно на 15 место. В активе клуба 18 набранных очков, а отрыв от ближайшего соперника составляет два балла. Даже ничья станет хорошим результатом для гостей в этой встрече, поэтому матч будет напряженный и интересный. В прошлом туре «Салернитана» удержала ничью с «Торино» (1:1), а ранее уступила на своем поле «Милану» (1:2).
Информация для ставок
- «Аталанта» выиграла лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Салернитана» проиграла шесть из семи последних матчей на выезде во всех турнирах
- «Аталанта» выиграла три из пяти последних поединков у «Салернитаны»
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Аталанта» выглядит гораздо сильнее «Салернитаны» и постарается как можно быстрее завладеть преимуществом. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.