«Аталанта» — «Сассуоло»: прогноз на матч Серии A (03.01.2021)

В 15-м туре чемпионата Италии «Аталанта» и «Сассуоло» сыграют в Бергамо. Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч.
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5 : 1
завершен
03 января 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Аталанте». Ставки на победу хозяев можно сыграть по коэффициенту 1.62. Вероятность успеха «Сассуоло» оценивается в 5.40, а ничья отмечена котировкой 4.68.
С большим перевесом БК Фонбет принимает ставки на высокую результативность. Исход ТБ(2,5) котируется в 1.46, а ТМ(2,5) отмечен в 2.64.
Форма команд
«Аталанта» не показала привычной стабильности в первом круге чемпионата Италии. «Оробичи» стабильно теряли очки, из-за чего расположились за пределами зоны еврокубков (седьмое место). Перед паузой подопечным Гасперини удалось выдать серию из четырех матчей без поражений. В ней были переиграны «Фиорентина» (3:0) и «Рома» (4:1), а встречи с «Ювентусом» (1:1) и «Болоньей» (2:2) завершились вничью.
«Сассуоло» стал главным открытием первой части сезона в итальянской Серии A. Команда стабильно набирала очки, что позволило ей расположиться в зоне Лиги Чемпионов (четвертое место).
В последнем туре чемпионата «зелено-черные» в результативной встрече обыграли в гостях «Сампдорию» (3:2), оформив седьмую победу в сезоне.
Информация для ставок
• «Сассуоло» не проигрывал в семи прошлых гостевых матчах чемпионата
• «Аталанта» выиграла три из шести домашних матчей, забив в этих встречах 14 голов
• В четырех прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ(3,5)
Прогноз
В этом матче стоит ожидать атакующей игры от обеих команд. «Аталанта» и «Сассуоло» результативно действуют в атаке, но стабильной обороной хозяева и гости похвастаться не могут.
Предлагаем взять ставку на ТБ(3) по коэффициенту 1.72 в БК Фонбет.