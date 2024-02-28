«Атлетик» — «Атлетико». Прогноз на матч кубка Испании (29.02.2024)

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сегодня, 14:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Атлетико» оценивается по коэффициенту 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Атлетик» выиграл первый матч и теперь второй матч может начинать как захочет. Команда играет на своем поле, но вряд ли будет сильно рисковать и лезть на ворота противника. На кону стоит выход в финал, поэтому даже оборонительную тактику клуба из Бильбао можно будет понять. В двух последних матчах «Атлетик» проиграл на выезде «Бетису» (1:3) и переиграл на своем поле «Жирону» (3:2).

«Атлетико» не смог в первом матче удивить своих конкурентов за выход в финал кубка Испании и теперь придется что-нибудь выдумывать на выезде. «Матрасники» и в чемпионате опережают «Атлетик» всего на три пункта, поэтому матч будет очень нервным и напряженным, вероятно с большим количеством фолов. В прошлой игре «Атлетико» сыграл вничью с аутсайдером «Альмерией» (2:2), а в Лиге чемпионов уступил на выезде «Интеру» (0:1).

Информация для ставок

«Атлетик» проиграл только два поединка из десяти последних

«Атлетико» выиграл лишь один из шести последних матчей во всех турнирах

«Атлетик» выиграл три из пяти матчей у «Атлетико» на своем стадионе

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетик» находится в хорошей форме и вряд ли отдаст путевку в финал своему мадридскому сопернику. Предлагаем поверить в еще одну победу клуба из Бильбао и сделать на них ставку по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.