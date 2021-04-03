«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Кубка Испании (03.04.2021)

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вчера, 11:54

«Атлетик» сыграет против «Реала Сосьедад» в рамках финального поединка Кубка Короля. Матч состоится 3 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры не считают, что победителем этого матча будет «Реал Сосьедад». На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.90. Сделать ставку на победу «Атлетика» можно по 2.65. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход в основное время по 3.20.

Форма команд

«Атлетик» неплохо играет при новом тренере Марселино. В чемпионате Испании клуб набрал 35 пунктов и расположился на девятой строчке. В активе команды девять побед, восемь ничьих и 11 поражений. «Львы» забили 38 голов и пропустили 32 мяча. У «Атлетика» уникальный случай. Клуб уже выиграл Суперкубок Испании в этом сезоне и дважды сыграет в финале Кубка Короля. Матч против «Сосьедада» — это перенос с прошлого года. Также «львы» сыграют против «Барселоны» в финале Кубка Короля 2021 года.

«Реал Сосьедад» здорово играет в нынешнем сезоне Примеры. До поединка против «Барселоны», где баски пропустили много голов, у «Сосьедада» была очень крепкая защита. Клуб входил в топ-10 команд с лучшей защитой. Сейчас «Реал Сосьедад» расположился на пятой строчке и набрал 45 пунктов. Команда выиграла 12 поединков, девять раз играла вничью и проиграла в семи матчах. В активе клуба 44 забитых и 28 пропущенных мячей.

Информация для ставок

● У «Реала Сосьедад» всего одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах

● «Атлетик» проиграл один раз за последние пять игр во всех турнирах

● «Реал Сосьедад» пропустил восемь мячей в последних пяти играх во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол будет забит с 1 по 33 минуту по коэффициенту 2.06. Еще одна актуальная ставка — «точное количество голов в первом тайме — 1» по коэффициенту 2.18.