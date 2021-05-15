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«Атлетик» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

сегодня, 00:20

«Атлетик» сыграет против «Реала». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.684.481.59
Лига Ставок 5.60 4.30 1.59
Мелбет 6.35 4.44 1.58
1XBET 6.35 4.44 1.58

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал». Поставить на победу «сливочных» можно по коэффициенту 1.62. Также стоит присмотреться к ничейному исходу по 4.20. Еще одна актуальная ставка — победа «Бильбао» по 5.10.

Форма команд

«Атлетик» набрал 46 пунктов и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 побед, 13 ничьих и 12 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 39 мячей.

«Реал» набрал 78 пунктов и расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе «сливочных» — 23 победы, девять ничьих и четыре поражения. Команда забила 64 гола и пропустила 27 мячей. В последних поединках «Реал» себя чувствует очень хорошо, команда регулярно набирает очки и побеждает.

Информация для ставок

  • «Атлетик» проиграл только один матч из последних пяти
  • «Реал» забил 11 мячей в пяти последних поединках
  • У «Реала» две победы в пяти последних матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Атлетика » или ничейный исход по коэффициенту 2.30. Также стоит присмотреться к ставке на обе забьют по 1.75.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Байер» — «Унион».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.65 2.43
Лига Ставок 2.07 1.76 1.63 2.29
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.16 1.81
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