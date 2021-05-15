«Атлетик» — «Реал». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

«Атлетик» сыграет против «Реала». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал». Поставить на победу «сливочных» можно по коэффициенту 1.62. Также стоит присмотреться к ничейному исходу по 4.20. Еще одна актуальная ставка — победа «Бильбао» по 5.10.
Форма команд
«Атлетик» набрал 46 пунктов и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 побед, 13 ничьих и 12 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 39 мячей.
«Реал» набрал 78 пунктов и расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе «сливочных» — 23 победы, девять ничьих и четыре поражения. Команда забила 64 гола и пропустила 27 мячей. В последних поединках «Реал» себя чувствует очень хорошо, команда регулярно набирает очки и побеждает.
Информация для ставок
- «Атлетик» проиграл только один матч из последних пяти
- «Реал» забил 11 мячей в пяти последних поединках
- У «Реала» две победы в пяти последних матчах во всех турнирах
Прогноз
В этом матче можно поставить на победу «Атлетика » или ничейный исход по коэффициенту 2.30. Также стоит присмотреться к ставке на обе забьют по 1.75.
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