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«Атлетик» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.10.2023)

вчера, 19:32
Атлетик

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. Рискнуть на триумф «Валенсии» можно за 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.633.955.94
Лига Ставок 1.66 3.95 5.80
Pari 1.63 3.95 6.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Атлетик» старается держаться в зоне еврокубков и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе клуба из Бильбао 17 набранных баллов, и он опережает на три пункта нынешнего соперника. Чтобы не потерять свою позиции хозяевам необходимо набирать максимум очков и надеяться на осечки прямых конкурентов. В прошлом туре «Атлетик» минимально проиграл на выезде «Барселоне» (0:1), а ранее крупно победил на своем поле «Альмерию» (3:0).

«Валенсия» продолжает отличаться своей нестабильностью и если не изменит ситуацию, то опять может лишиться еврокубков. Сейчас команда набрала 14 очков и занимает восьмое место, что вряд ли устраивает болельщиков и руководство. В Бильбао гостей ждет очень сложная встреча, поэтому любые очки будут хороши результатом для них. Два последних матча «Валенсии» завершились победой над «Кадисом» (2:0) и ничьей с «Мальоркой» на выезде (1:1).

Информация для ставок

  • Три из пяти последних матчей «Атлетика» на его поле завершились победами
  • «Валенсия» смогла выиграть только три поединка из последних десяти
  • «Атлетик» одерживал три победы подряд в последних играх с «Валенсией»
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень часто играют между собой в малорезультативный футбол и в этот раз голевой феерии ожидать не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.57 1.79 2.10 1.42 3.01
Лига Ставок 2.43 1.57 1.76 2.10 1.39 3.00
Pari 1.77 2.07
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