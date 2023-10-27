«Атлетик» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.10.2023)

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вчера, 19:32

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. Рискнуть на триумф «Валенсии» можно за 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Атлетик» старается держаться в зоне еврокубков и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе клуба из Бильбао 17 набранных баллов, и он опережает на три пункта нынешнего соперника. Чтобы не потерять свою позиции хозяевам необходимо набирать максимум очков и надеяться на осечки прямых конкурентов. В прошлом туре «Атлетик» минимально проиграл на выезде «Барселоне» (0:1), а ранее крупно победил на своем поле «Альмерию» (3:0).

«Валенсия» продолжает отличаться своей нестабильностью и если не изменит ситуацию, то опять может лишиться еврокубков. Сейчас команда набрала 14 очков и занимает восьмое место, что вряд ли устраивает болельщиков и руководство. В Бильбао гостей ждет очень сложная встреча, поэтому любые очки будут хороши результатом для них. Два последних матча «Валенсии» завершились победой над «Кадисом» (2:0) и ничьей с «Мальоркой» на выезде (1:1).

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей «Атлетика» на его поле завершились победами

«Валенсия» смогла выиграть только три поединка из последних десяти

«Атлетик» одерживал три победы подряд в последних играх с «Валенсией»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень часто играют между собой в малорезультативный футбол и в этот раз голевой феерии ожидать не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.