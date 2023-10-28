«Атлетико» — «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Кадиса» оценивается по коэффициенту 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.
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сегодня, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.
Форма команд
«Атлетико» стабильно выступает в нынешнем сезоне и мало пропускает в Ла Лиге (9 мячей). Команда располагается на четвертом месте с 22 баллами и отстает от лидера на шесть пунктов, но имеет матч в запасе, поэтому может сократить расстояние всего до трех очков. В домашней встрече с «Алавесом» от «матрасников» ждут только победы. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Атлетико» не смог на выезде обыграть «Селтик» (2:2), а в чемпионате крупно выиграл у «Сельты» (3:0).
«Алавес» после возвращения из Сегунды набрал уже девять очков и находится на 15 месте, уступая сразу двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. Коллективу очень важно сохранить свое место в Ла Лиге на следующий год, поэтому даже ничья в игре с мадридским клубом станет отличным результатом. Два последних матча «Алавеса» завершились ничьими с «Вильярреалом» и «Бетисом» с одинаковым счетом (1:1).
Информация для ставок
- «Атлетико» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- «Алавес» не может победить уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Атлетико» выиграл четыре из пяти последних официальных встреч у «Алавеса»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Атлетико» набрал неплохую физическую форму и обязан обыгрывать на своем поле соперника из нижней части турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.