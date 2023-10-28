«Атлетико» — «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.10.2023)

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вчера, 15:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Кадиса» оценивается по коэффициенту 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Атлетико» стабильно выступает в нынешнем сезоне и мало пропускает в Ла Лиге (9 мячей). Команда располагается на четвертом месте с 22 баллами и отстает от лидера на шесть пунктов, но имеет матч в запасе, поэтому может сократить расстояние всего до трех очков. В домашней встрече с «Алавесом» от «матрасников» ждут только победы. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Атлетико» не смог на выезде обыграть «Селтик» (2:2), а в чемпионате крупно выиграл у «Сельты» (3:0).

«Алавес» после возвращения из Сегунды набрал уже девять очков и находится на 15 месте, уступая сразу двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. Коллективу очень важно сохранить свое место в Ла Лиге на следующий год, поэтому даже ничья в игре с мадридским клубом станет отличным результатом. Два последних матча «Алавеса» завершились ничьими с «Вильярреалом» и «Бетисом» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Алавес» не может победить уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Атлетико» выиграл четыре из пяти последних официальных встреч у «Алавеса»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетико» набрал неплохую физическую форму и обязан обыгрывать на своем поле соперника из нижней части турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.